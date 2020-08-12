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女兒罹癌等截肢…父「槍殺」她後再飲彈！母崩潰衝出門　鄰：聽見地獄尖叫

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▲▼父親槍殺罹癌女兒後再自殺。（圖／翻攝自Facebook／Kenbian Ng）

▲父親肯比恩（右）槍殺罹癌女兒安琪拉（中）後再自殺。（圖／翻攝自Facebook／Kenbian Ng）

記者張方瑀／編譯

美國佛州發生罹癌的11歲女童10日在自家房間，遭到父親射殺身亡，而父親也在作案後飲彈自殺；這起悲劇發生時，女童的母親正在廚房準備家人的早餐。鄰居更表示，她看到母親衝出家門，發出「地獄般」的尖叫聲。

據《太陽報》報導，佛州戴維市（Davie）11歲女童安琪拉（Angela Ng）被父親肯比恩（Kenbian Angel Ng）持槍射殺，而肯比恩隨後也飲彈自殺。安琪拉的母親當時正在廚房準備早餐，聽到槍聲後立刻衝上樓，但兩人都已明顯死亡。

▲▼父親槍殺罹癌女兒後再自殺。（圖／翻攝自Facebook／Kenbian Ng）

▲安琪拉罹患骨肉瘤（中）正在接受化療，原定在這個月底截肢。（圖／翻攝自Facebook／Kenbian Ng）

當地警方指出，安琪拉罹患骨肉瘤（femur cancer）正在接受化療，原定在這個月底截肢。美國臨終關懷基金會醫師多卡（Kenneth J. Doka）表示，孩子的父親應該是想讓兩個人都擺脫痛苦，「我當然很希望知道他是否有心理健康問題，因為大多數孩子的父母，就算患有致命疾病，都會盡一切努力留住孩子。」

住在附近的鄰居威爾斯（Kenton Wells）說，他聽到了女童母親在大街上發出地獄般的尖叫聲，「我看到她走到街上，當她到了距離我家50英尺的地方時，發出了尖叫聲，聽起來就像是來自地獄的尖叫。」

警方發言人里昂（Mark Leone）表示，骨肉瘤是種難以痊癒的癌症，這也可能是父親的殺人動機，「我們和母親談話後，她告訴我們孩子患有這種疾病，這可能就是悲劇發生的原因，這是一個非常悲傷且可怕的情況。」

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