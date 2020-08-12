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全新店鋪出租！竟被惡房客改成公廁「裝了8個便池」　他衰爆：148萬買個廁所...

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▲▼ 湖北漢35萬買商舖　慘被租客改成公廁 。（圖／翻攝自微博）

▲李男購買的店鋪 。（圖／翻攝自微博，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

遇上惡房客真是倒了八輩子霉，湖北武漢一名李姓男子早前用35萬元（人民幣，下同，約新台幣148萬元）購入全新店鋪，並出租給一間商業管理公司，近日他打算出售，8日帶同房產仲介到場時發現，店鋪竟然被改建成公共廁所，還安裝了約8個便池！

綜合陸媒報導，李男於去年11月在蔡甸區人民汽車城二期，以35萬元的價格買下一間面積約20.44平方公尺（約6坪）的商舖，之後在開發商的安排下，與湖北人民車城商業管理公司簽訂5年的委託經營合同，規定其商舖由該公司代為出租。

後來，李男打算賣掉商舖，8日帶著房產仲介一起前去，抵達後發現商舖竟然被改造成公廁，還安裝了約8個便池，令他相當錯愕。

▲▼ 湖北漢35萬買商舖　慘被租客改成公廁 。（圖／翻攝自微博）

▲店鋪變成公廁 。

李男說，「房產仲介當時氣得直接掉頭走了！我還以為弄錯了，趕緊把合同拿出來，看了一下規劃圖，確認是自己買的商舖，當時無法用言語來形容自己的感受。花35萬買個廁所，比北上廣（北京、上海、廣州）的（房租）還貴！」

▲▼ 湖北漢35萬買商舖　慘被租客改成公廁 。（圖／翻攝自微博）

▲倒霉的李男 。

李男與工程承建商進行多次交涉，但對方不僅沒有停工，甚至將店鋪大門砌上磚及安裝蹲便器，他只好改與管理公司溝通。湖北人民車城商業管理公司承認，改造工程違反租約合同，且事前未有徵得李男同意，強調待租約期滿，就會將商舖恢復成「清水房」交還。

對此方案，李男坦言，雖然看似不吃虧，對方租賃了你的商舖，怎麼經營怎麼改造是對方的事，到時候他們把房子還回來並沒有毛病。

不過他強調，如果商舖曾被改造成公共廁所，以後想要再出售或者出租，根本想都不用想，肯定都會成為難題，「因為凡事知道這個事的人，心裡肯定不會舒服！恐怕沒有幾個人想買或者想租這個商舖！」他向管理公司要求賠償20萬元人民幣，但對方表示無法接受，目前雙方仍在協商中。

▲▼ 湖北漢35萬買商舖　慘被租客改成公廁 。（圖／翻攝自微博）

▲相關文件。

消息傳出後，網友紛紛怒斥管理公司太過分，「趕緊把錢給人退回去，然後作出額外補償。不然實在噁心」、「這樣改別人的商舖還能要嗎？」、「這廁所也太貴了」。

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