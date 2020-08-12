「漂白水加清潔劑」刷浴室　她洗到一半呼吸逐漸困難…倒地4天後亡

▲西摩將漂白水與其他清潔劑混合在一起，氣味引發她氣喘。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者丁維瑀／綜合報導

英國34歲女子西摩（Leah Seymour）上月清洗浴室時，將兩種清潔產品混合在一起，強烈的氣味引起她氣喘發作，送醫後不治身亡。她的母親如今呼籲，不要隨意調和清潔用品。

《每日郵報》報導，這起事件發生於7月19日，西摩生前在英格蘭東南部的薩里（Surrey）經營洗車店，與她老闆塞費理（Peter Seferi）碰面前，她先在家中清潔浴室，並將漂白水與浴廁清潔劑混合在一起。幾分鐘後她聞到強烈氣味，開始呼吸困難。

西摩的老闆來到她家後，刺鼻氣味立刻飄來。當時她還能與老闆正常交談，不過幾分鐘後便失去意識，對方趕緊叫救護車，過程中進行心肺復甦術（CPR），隨後醫護人員將她送往醫院，然而4天後仍不幸死亡。

據了解，西摩當時聞到氣味後氣喘發作，於7月23日死亡。她的母親費隆（Julie Felon）相當崩潰，不願相信女兒已經過世。她警告大眾，不要隨意混用清潔產品。

西摩在洗車場工作5年，與老闆就像家人。憾事發生後，塞費理覺得非常遺憾，西摩總是熱心工作，過去也幫過他很多忙，他以西摩的另一個名字西莉亞（Celia）取為店名。顧客們也帶來鮮花，表達哀悼之情。

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