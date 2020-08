拜登副手賀錦麗是誰？雙重族裔身分、溫和務實路線有望吸票　川普怒嗆可怕

▲民主黨籍準總統候選人拜登與副手賀錦麗。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合報導

美國民主黨籍準總統候選人拜登(Joe Biden)11日宣布,他的副手人選為加州參議員賀錦麗(Kamala Harris)。55歲的賀錦麗是牙買加以及印度移民後代,少數族裔的身分,在美國近來示威運動下特別受到矚目,此外,她也是美國史上第4位踏入總統選戰的女性。以下為她的介紹。

雙重族裔身分

BBC報導,賀錦麗1964年出生加州奧克蘭(Oakland),雙親都是移民,母親來自印度,父親則是牙買加裔。父母離婚後,她主要是由信仰印度教的母親戈帕蘭(Shyamala Gopalan Harris)照顧。戈帕蘭擔任癌症研究員,也是民權運動人士。

賀錦麗從小就會跟媽媽前往印度。此外戈帕蘭也適應了奧克蘭的黑人文化,讓賀錦麗與妹妹瑪雅(Maya Harris)更進一步理解不同族裔。

在賀錦麗的自傳《我們擁有的真相》(The Truths We Hold),她寫道,母親非常明白自己養育兩名黑人女兒,知道她的家園會把賀錦麗與其妹妹視為黑人女孩,「她決心要讓我們成為自信、驕傲的黑人女性。」

▲賀錦麗有望以自身的魅力替拜登吸票。(圖/路透)

作為加州參議員的賀錦麗,曾在加拿大短暫待過一段時間。母親在魁北克的麥基爾大學(McGill University)教書時,賀錦麗與妹妹也在蒙特婁就學5年。

賀錦麗在美國華盛頓就讀霍華大學(Howard University),這是該國歷史上最傑出的黑人學院之一。她認為也是人生中最具影響力的經歷之一。事實上,她對於自己的身分一直感到自在,也簡單自稱為「美國人」。

2019年她告訴《華盛頓郵報》,政治人物不該因為膚色或背景而受到分別,「我的觀點是,我就是我。」拜登如果打敗川普,賀錦麗將會成為美國首位女性副總統。

執法背景強大

畢業於霍華大學後,賀錦麗又在加州大學取得法律學位,並於阿拉米達郡 (Alameda County)檢察官辦公室開始她的職涯,2003年她成為舊金山地區的最高檢察官,隨後,以首位黑人女性的身分,被選為加州總檢察長、首席律師與執法官員。

賀錦麗過去獲得民主黨新星之一的稱號,也藉著這個聲勢,於2017年當選加州初級參議員。自獲選後,她曾於聽證會尖銳質詢當時獲川普提名為最高法院大法官候選人的卡瓦諾(Brett Kavanaugh)以及司法部長巴爾(William Barr),因此受到進步派人士支持。

事實上,賀錦麗去年曾與拜登一起競選總統候選人,也一度獲得人氣,但後來在醫療保健領域等的政策方面,都未能清楚闡述想法而失去優勢,也使得拜登占了上風。

▲拜登與川普角逐美國總統大位。(圖/達志影像/美聯社)

擁有執法背景的賀錦麗,試圖在黨內進步派與溫和派找到平衡點,但最終沒有很成功,她於去年12月結束競選。今年3月,她公開支持拜登,並稱她會盡全力幫助對方當選。

溫和務實路線

雖然在同性婚姻、死刑方面,她抱持較左派立場,但她也經常被進步派人士批評「不夠進步」。賀錦麗初踏入競選戰場時,舊金山大學法學教授巴澤隆(Lara Bazelon)直指,她很大程度避開有關警察、毒品改革以及錯誤定罪的問題討論。

《紐約時報》報導,賀錦麗是務實的溫和派,也被視為拜登最安全的副手人選之一。她一直是民主黨的可靠盟友,強調靈活的政策,很大部分與拜登相同。支持者認為,她能加強拜登對非裔與女性選民的吸引力,而不會掀起左派或右派特別強烈的反對。

雖然她在競選期間曾支持一些左派政策提議,卻也認為某些想法宏觀但不切實際。

川普氣炸

賀錦麗11日透過推特表示,很榮幸能與拜登合作,「拜登可以團結美國人民,他畢生都在為我們而戰。」然而看在川普眼中,他相當不高興。

.@JoeBiden can unify the American people because he's spent his life fighting for us. And as president, he'll build an America that lives up to our ideals.



I'm honored to join him as our party's nominee for Vice President, and do what it takes to make him our Commander-in-Chief.