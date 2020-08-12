杏輝、杏國開盤攻漲停　台股早盤挫跌逾百點失守12700點關卡

▲台股早盤下跌。（示意圖／實習記者方敬攝）

記者王曉敏／台北報導

美國振興經濟方案協商仍陷入僵局，美股4大指數週二（11日）收跌。台股昨日受電子權值股獲利了結賣壓影響，重挫逾百點，今日以12713點開出；早盤持續下挫133點，指數暫報12646點。

杏輝（1734）旗下杏國（4192）昨日公布研發中新藥SB05PC全球胰臟癌三期人體臨床試驗期中分析（IA）結果，指出獨立資料監察委員會（DMC）未提及安全性問題，並建議無需修改計畫書，公司將依原計畫繼續執行臨床試驗。杏輝、杏國昨日停牌，今日開盤則雙雙攻上漲停。

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疫苗輸液大廠康友-KY（6452）近期負面消息不斷，10日晚間更召開重大訊息說明會，指稱董事長黃文烈8月初已經失去聯絡，今天股價持續重挫，吞下第4根跌停板。

鴻海（2317）今日召開法說會，市場聚焦第2季財報表現，以及對第3季的展望等話題。鴻海昨日受台股下跌拖累，股價開高走低收79.8元，今日以80.9元開出，上漲1.38%。

被動元件大廠國巨（2327）公布2020年7月自結合併淨營收為70.1億元，月增54.4%，年成長107.4%，寫22個月新高。展望Q3，國巨指出，客戶訂單需求穩健，加上併入基美（KEMET），營收及獲利可望持續維持成長動能。國巨今日開在388.5元，上漲0.78%。

台積電（2330）今日以422元開出，下跌1.62%；聯電（2303）以24.75元開出，早盤持續下挫，截至上午9點28分，股價已來到23.85元，跌幅達4.4%；聯發科（2454）以684元開出，下跌1.3%。

美股4大指數週二收跌，道瓊工業指數下跌104.53點或0.38%，報27686.91點；標普500指數下跌26.78點或0.80%，報3333.69點；那斯達克指數下跌185.53點或1.69%，報10782.82點；費城半導體指數下跌24.81 點或1.14%，報2154.79點。