黃金重挫逾5%跌破1950美元　創7年來最大單日跌幅

▲國際金價周二（11日）重挫逾5%，創下7年來最大單日跌幅。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫苗前景樂觀、全球股市上漲及美國公債殖利率大幅上揚，使投資人對風險資產的偏好回升，國際金價周二（11日）跌破2000美元關卡，重挫逾5%，創下7年來最大單日跌幅。

黃金現貨11日收盤重挫5.7%至每盎司1911.89美元，創下自2013年4月以來最大單日跌幅；12月交割的黃金期貨則下跌4.6%，報每盎司1946.3美元，為3月以來最大單日跌幅。白銀現貨更是大幅下跌15%至每盎司24.7931美元，跌幅創下2008年10月以來最大。

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截至今日上午8點30分左右，黃金現貨價格上漲0.43%至每盎司1920.09美元；12月黃金期貨下跌0.75%至每盎司1931.7美元。

美銀美林金屬研究主管Michael Widmer表示，實質利率上升顯然是黃金下跌的原因，「美國PPI數據走強，我認為市場將重新評估利率和預期。」

德國商業銀行大宗商品分析師Carsten Fritsch表示，債券殖利率的急劇上升可能是金價重挫的觸發因素，「這導致了一些獲利回吐，然後跌勢又進一步擴大。當人們獲利回吐時，將會有更多的人跟隨，所以我們看到今天價格的加速下跌。」

不過花旗集團外匯技術策略師Tom Fitzpatrick認為，這並不意味著黃金前景就此黯淡，「黃金潛在的、根本的正面理由並未消失。一旦這一勢頭減弱，可能會調整一段時間，但我們仍認為，到今年年底，金價有可能漲至每盎司2400美元。」