曾會面過李登輝！已故僑領蘇錦芬為拜登副手取名賀錦麗

▲加州民主黨參議員賀錦麗是首位非裔女性副總統候選人。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝欣辰／綜合報導

代表民主黨角逐白宮寶座的美國前副總統拜登（Joseph R. Biden），美東時間11日在推特宣布加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）為副手。而「賀錦麗」這個中文名則是已故僑領蘇錫芬取的；他曾在民國81年時，參與由甄樹燦所率領美國舊金山中華總會館主席訪問團拜見前總統李登輝。

據《世界新聞》報導，賀錦麗是舊金山首位擁有中文名的非華裔公職候選人。與賀錦麗有20年好交情的舊金山婦女委員蘇榮麗表示，當賀錦麗提問如何爭取華裔選票時，她建議賀錦麗取一個讓華裔選民更容易記得的中文名，但因中文不好，所以請她父親蘇錫芬替賀錦麗取名。

蘇榮麗說，父親取了「賀錦麗」後，也替當時競選公共辯護律師長的日裔Jeff Adachi取了一個中文名字「賀大器」，特別將兩人的姓氏取為「賀」，是「祝賀」之意，結果兩人都順利當選。

蘇錫芬是我國已故僑領，生前活躍於中華總會館，為舊金山工務局的結構工程師，還曾在民國81年以海外僑胞身分會面過前總統李登輝，當時美國洛杉磯發生黑人暴動，也影響了我國旅居美國華僑的生活和事業發展，前總統李登輝在獲悉暴動情形後，指示有關單位，盡力協助僑胞們事業的重整。