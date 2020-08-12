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坦言香港問題棘手！　川普嘆「與習近平很久沒對話」：感覺不一樣了

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▲▼川習會。（圖／路透）

▲川習會。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國在香港問題上動作連連，總統川普（Donald Trump）11日受訪時表示，這問題有點棘手，因為香港附接中國大陸。他也談到，與中國大陸國家主席習近平的關係因新冠肺炎疫情而受磨損，兩人也很久沒對話，「我喜歡他，但我的感覺不一樣了。」

川普11日在接受Fox Sports Radio訪問時，談及香港問題和與習近平的關係。被問到壹傳媒創辦人黎智英被捕時，他的回答沒有呼應國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）所說的「深感困擾」，反而表示香港因「大量激勵措施」，賺了很多美國可以賺的錢。

他還指出，香港的政治情況在「有點棘手」（a little bit tough），因為從地圖上看到，香港是附接（attach）中國大陸，「你知道，它（香港）是（中國）一部分，是它一部分，當（我們）看地圖，（會見到）它附接著中國大陸，所以在一些特定的立場上有點棘手。」

▲川習會,川普,習近平。（圖／路透）

▲川普表示跟習近平曾有非常、非常好的關係。（圖／路透）

川普也在訪問中提到，他與習近平的關係因疫情而改變，「我當然覺得不一樣了。我（跟他）曾有非常、非常好的關係，而我很久沒和他說話了」、「我喜歡他，但我的感覺不一樣了。」

川普表示，發生疫情的後果比貿易衝突更糟糕，「比貿易協議糟1000倍，發生在所有死者身上的事以及……全世界的運作須關閉，這是恥辱。」

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