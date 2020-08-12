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川普讚許台灣防疫有成　暫無訪台計畫

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▲▼美國總統川普表示，若連任總統，將持續與北韓協商。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普讚許台灣防疫有成。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓11日專電

美國總統川普今天接受電台訪問，談到衛生部長艾薩訪台行程時，讚許台灣疫情控制得宜。但川普也表示，年底前沒有赴台訪問的計畫。

川普今天接受美國保守派電台節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問，除了暢談即將來臨的總統大選與美國疫情、內政等議題外，修伊特也問及艾薩（Alex Azar）前往台灣訪問是否有更大意涵，以及川普是否考慮在年底前前往台灣進行歷史性訪問。

對此，川普回應沒有赴台訪問的規劃，艾薩訪台也不是為了更重大議題做準備，艾薩訪台的主要目的是討論2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情。

川普也讚許台灣防疫有成，還自認美國疫情控制得宜。他表示，艾薩訪台是單純因為新冠肺炎疫情。

主持人緊接著提問，認為考量中國疫情處理的輕率以及日益具侵略性的行為，尤其是中國和伊朗簽署新合作協議，日本、南韓或台灣是否應當擁有核武或高音速導彈。川普並未正面答覆，但坦言確實引發疑慮，並表示這是未來2個月的重大討論議題。

伊朗與中國於7月中旬達成協議，計劃簽署長達25年合作協議，內容涵蓋貿易投資和軍事安全層面，不僅將顯著擴大中國在中東地區影響力，也將令美國和中國關係出現新的引爆點。

談到中國國家主席習近平時，川普表示，他和習近平關係良好，他還稱讚習近平是紳士。但由於中國的疫情處理，兩人關係已經不再融洽。

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