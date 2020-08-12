綠委曝光「媒體向總統府討錢公文」：一手要錢一手打標案

▲世界新聞媒體年會每年會挑選一個城市舉辦，圖為去年在英國格拉斯哥舉辦。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

《聯合報》本月初大篇幅報導蔡政府執政時期公部門標案常由御用評審擔任固定班底，並獨厚親綠媒體。不過，民進黨立委王定宇接獲爆料，《聯合報》今年2月曾發函給總統府，除邀總統蔡英文出席明年該報主辦的世界新聞媒體年會外，還附上2千多萬元的活動預算請府方補助經費。

王定宇指出，總統府接獲公文後並未允諾《聯合報》補助世界新聞媒體年會活動，該報是否因此挾怨報復，才拿政府標案大作文章？因為府方預算科目無法提供，無法滿足該報要求，就用報導攻擊政府標案公平性，此舉形同「圍標」，根本是「一手要錢，一手打標案」。

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王定宇還質疑，總統府並沒有補助機關團體辦活動的預算科目，但《聯合報》發這份函文給總統府要求補助，是否代表該報過去在馬政府時期要經費，「都是往總統府一丟就有錢？」王透露，《聯合報》集團各公司在政府公開招標案「廣泛參與」，卻另一手批判獨厚親綠廠商、評委的做法，讓業務單位出身的員工幾乎「裡外不是人」，才會透過管道向他爆料。

他提供本刊今年2月24日《聯合報》發給總統府的函文，主旨提及：「世界新聞媒體年會（World News Media Congress，簡稱世媒年會）預定明年6月在台北舉行，全球注目，本公司經極力爭取獲得主辦權，敬請總統蒞臨開幕演講，大力支持此一國際媒體盛會，宣揚我新聞自由與民主進步成就，讓台灣被世界看見，並祈惠允挹注活動經費，詳如說明。」

函文說明提及，世媒年會由世界報業協會主辦，是該協會最大的年度會員活動，每年選定一個城市，明年將於6月份在台北南港展覽館舉辦，將是2013年在泰國曼谷舉行後，再次重回亞洲舉行，預計將邀請紐約時報發行人來台，可展現我國新聞自由、民主政治等普世價值的擁護，也能提昇國際形象及能見度，因此邀請蔡總統蒞臨開幕致詞，以增光彩。

此外，函文還指出，該年會邀請70位以上國際知名講者分享新聞及科技產業最新趨勢及新聞時事，平均會有來自80個國家以上800位以上會員與會，8成與會者是各媒體經營高層、編務負責人及資深工作者，且歷年年會主辦國均以國賓級高規格接待與會者，安排元首見面、餐敘等行程。

函文最後揭露2021台北年會活動費用預算約2,311萬9,864元，但並未提及要求補助多少，僅附上一頁A4大小的經費支出預估表。

對此，總統府發言人張惇涵表示，府方確實在今年2月收到《聯合報》這封來函，對該報規劃舉辦的活動，府方樂見更多國際民主社會間的媒體交流，更期待國內媒體能與各國分享自由民主價值，也針對國際間所共同關注，包括中國在內以詐偽訊息，甚至是認知作戰為目的的干擾滲透，共商因應之道，但礙於總統府確實沒有相關預算科目，也不符合《採購法》相關規定，因此無法給予承諾。

本刊致電聯合報發言人項國寧詢問此案，項第一時間表達要了解一下，隨後透過祕書將該報系聲明回覆本刊，但對發函向總統府要求經費補助一事並未正面回應

聯合報系聲明回應 世界新聞媒體年會明年將在台灣舉辦，此乃歷經兩年之籌劃爭取方得以實現，這是台灣在國際媒體發聲的絕佳機會。本報系特別通報政府相關單位，並邀請蔡總統出席及發表演講，同時也邀請各界共襄盛舉。至於政府是否參與或參與程度，本報系未獲具體訊息，希望外界不要混淆視聽。



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