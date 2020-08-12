華郵：台灣專家早就新冠肺炎示警　美國未及時行動

▲傳染病防治醫療網指揮官莊銀清。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社台北11日綜合外電報導

美國衛生部長艾薩本週訪台，稱此行為美國民眾而來，因台灣是處理武新冠肺炎疫情典範。「華盛頓郵報」報導，台灣專家莊銀清早在1月便赴武漢調查並警告疫情，美國卻未及早行動。

報導指出，當中國武漢開始發現一種新病毒時，中國衛生官員聲稱和一座海鮮市場有關，且不會人傳人。台灣疾管署傳染病專家莊銀清1月13日來到武漢聽取當地衛生官員說明時，對方也僅告知一些群聚病例暗示會人傳人，但不願明確證實。

報導說，等到莊銀清1月15日返台時，他深信中國當局正在隱瞞重大訊息。於是他在隔天召開記者會警告全世界，台灣政府也立即採取行動，但美國卻沒有。

美國最高層級衛生官員艾薩（Alex Azar）9日抵達台灣訪問，他昨天接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時說，這次到訪是為了表達在國際公衛社會力挺台灣，是為了美國民眾乃至各國民眾的健康而來。

艾薩今天在台大公衛學院發表演說時，還讚揚台灣處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情的方式樹立典範，「以開放、透明與相互合作的模式來對抗疫情，與病毒起源國形成鮮明的對比」。

台灣和美國目前防疫成績對比鮮明。擁有2300萬人口的台灣，截至目前只有不到500例確診，其中僅7人不治。而擁有3億2800萬人口的美國，累計已有500萬例確診，其中16萬餘人病故。

華盛頓郵報指出，台灣採取的防疫策略，包括規定戴口罩、追蹤接觸者、進行篩檢和要求隔離等措施，已被廣泛報導；但莊銀清描述疫情爆發初期台灣如何反應，又提供更多教訓，說明台灣為何能控制疫情，但美國卻被擊潰。

▲台專家赴實地訪查專家返台說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

莊銀清接受華郵訪問時說，他和許多傳染病學專家一樣，去年12月底就聽說中國武漢出現一種神祕肺炎。當時他看到網路報導，稱武漢衛生官員正下令醫院通報所有病歷，這已是可能令人擔憂的跡象。

而台灣政府也在去年12月31日便開始檢查武漢回台班機旅客，比世界衛生組織（WHO）首次發布相關警告提早數天。台灣疾管署同時成立特殊任務小組。

到了今年1月初，中國當局說武漢的神祕肺炎來自華南海鮮市場，並立即將市場關閉。但當時中國官員表示，這種病毒不會人傳人，世衛組織也複製中方說法。

不過，當時許多傳染病學專家，尤其是經歷過2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情的專家，並不相信中國說詞。台灣於是要求派遣專家到中國了解情況。

莊銀清回憶，他1月13日和一群專家與武漢地方官員會面時，對方並未提供病毒的流行曲線，這是第一個警訊。而當專家們用各種方式詢問官員病毒是否會人傳人，一名中央官員表示不排除可能性，莊銀清當時就認為，這才是真實情況。

隔天莊銀清和專家訪問武漢金銀潭醫院時，被帶到一間「無塵室」透過監視器看病患，這時他的懷疑又加深。他回台後便向台灣衛生官員通報最新情況，並在1月16日召開記者會說明武漢考察結果。台灣政府隨後也立即提高旅遊警戒。

華盛頓郵報指出，莊銀清的描述，讓人再度想起台灣很早就警告全世界新冠肺炎的致命威力，卻很少人聽進去。莊銀清說：「我感到失望。」