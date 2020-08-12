　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

MSCI調整決定個股漲跌？　一文解析MSCI為何牽動台股！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ MSCI 。（圖／路透社）

▲ MSCI 在每年2月、5月、8月及11月會定期進行指數審核及調整。（圖／路透社）

記者陳心怡／台北報導

股市新手時常在新聞媒體看到 MSCI 指數權重調整，被踢出指數的公司，股價常常應聲下跌；被納入指數的公司，股價卻可能受到激勵而上漲，這到底是什麼原因呢？MSCI指數又是什麼？為什麼權重每季都要調整？

MSCI是摩根士丹利資本國際公司(Morgan Stanley Capital International)的縮寫，這家公司大家通常稱為大摩，主要業務包括證券和投資管理等等。

請繼續往下閱讀...

MSCI指數就是由摩根士丹利資本公司所編製的股價指數，後來也取了中文名字，叫做明晟。MSCI追蹤的金融商品，五花八門，例如追蹤某個國家股市表現，就來編制當地指數 (ex:日本指數、韓國指數)、地區(ex:歐元區指數、北美洲指數)、產業 (ex:能源指數、海運指數)作為分別。

簡單說，這類指數，就是給全球的基金經理人、大戶、投資人參考，看看所關注的地區或產業或主題，目前漲跌表現。

當然啦，在國際市場佔有一席之地的台股，也被編列了MSCI臺灣指數，這些被納入的個股，就是所謂的MSCI成分股，像是大家熟知的台積電、鴻海、大立光，當然都是成分股。

另外，台股有些個股，因為具有代表性，也會被納入相關指數，例如全球標準指數，或是全球小型指數，這些台灣代表股就會跟其他國家的代表性個股，一起被用來檢視追蹤該指數的表現。

至於台股本身，也被納入MSCI新興市場指數、MSCI新興亞洲指數、MSCI亞太除日本指數，但這裡頭組成的國家，權重有高有低，並不是一視同仁，簡單說，就是看你市場的重要性，給你多少的占比，越重要的市場，對全球影響越大，當然所佔權重也會較大。

權重的高低，並不是固定的，MSCI會在每年2月、5月、8月及11月定期進行指數審核，主要是調整各國和各成分股占指數的權重。2 月和 8 月進行的稱作 「季度調整」，通常權重變化幅度小，也沒有成分股的增減；5 月和 11 月進行的 「半年度調整」，權重調整幅度較大，並且有成分股增減。

不難理解，當某個市場權重被調升後，會吸引到更多國際資金流入，造成股市上漲，個股也是相同概念，被納入的個股會吸引買盤湧入，容易造成股價上漲，被剔除的個股則會有賣壓，容易造成股價下跌。

這次MSCI預計在台北時間13日公布最新一季權重。法人指出，MSCI新興市場指數目前尚未進一步擴大採計大陸上證A股，但仍會依市況調整A股權重。此外，由於過去一季，MSCI台灣指數上漲27%，表現相當優異，因此台股權重這回持平或調降機率較高。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／北北基等14縣市午後大雨特報　防雷擊強陣風
男菲律賓染疫「返國前就腹瀉、畏寒」　接觸者匡列18人
LIVE／再增一例菲律賓境外移入！累積病例481例
高中男師大戰小20歲女學生！「全身鏡前合體」自拍助興…78秒
退伍男不想回營「5年3召」都未到　重罰下場出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台股回測月線支撐　台積電跌逾2%　指數跌109點收12670點

「反壟斷訴訟案」高通贏了！　手機廠要晶片...得乖乖繳授權費　

台泥除權息首日　股價暫陷貼息

金融股清一色大貼息！　存股達人「給2建議」：年底低點再進場

台積電通過第2季配息2.5元　擬發行40億美元公司債

勞動部補助企業推動工作生活平衡　截至7月底已核發1327萬元

30歲就存2千萬！網一面倒「根本在做夢」　釣出神人：這3種職業很可以

安卓用戶有福了！Google時鐘「超夯2功能」開放使用　打造專屬起床sop

資方不支持調漲基本工資　商總理事長賴正鎰：等疫苗出來再調不遲！

MSCI調整決定個股漲跌？　一文解析MSCI為何牽動台股！

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

何篤霖聽羅霈穎「買房存老本」退休無憂　告別「她先去訂包廂，等大家去party」

激推喝冰水！醫生從3層面分析　駁「胖肚傳言」：一年甩1.56kg

塞滿耳道！超巨大「木塞型耳屎」正妹採耳驚呼：整個洞被堵住了

台股回測月線支撐　台積電跌逾2%　指數跌109點收12670點

「反壟斷訴訟案」高通贏了！　手機廠要晶片...得乖乖繳授權費　

台泥除權息首日　股價暫陷貼息

金融股清一色大貼息！　存股達人「給2建議」：年底低點再進場

台積電通過第2季配息2.5元　擬發行40億美元公司債

勞動部補助企業推動工作生活平衡　截至7月底已核發1327萬元

30歲就存2千萬！網一面倒「根本在做夢」　釣出神人：這3種職業很可以

安卓用戶有福了！Google時鐘「超夯2功能」開放使用　打造專屬起床sop

資方不支持調漲基本工資　商總理事長賴正鎰：等疫苗出來再調不遲！

MSCI調整決定個股漲跌？　一文解析MSCI為何牽動台股！

狂灌8瓶啤酒…新店男逞強開車回家！他闖紅燈過馬路被「撞飛5m」慘死　下場曝

21歲警遭無照少年撞腦死...今公祭辦在新北！背後原因惹鼻酸　爸媽神情落寞

邪惡蝦仁飯尬滷大腸！台中高CP值便當店　中午開店就排隊

83000元！三陽「Fiddle 125」上市　48期0頭款0利率入手超容易

快訊／午後大雨特報又來了！北北基14縣市雨彈開轟　防雷擊強陣風　

港式飲茶一口要30元！貴又吃不飽　老饕揭「內幕」：港式分三種

「海底撈」告「河底撈」侵權　遭長沙法院一審駁回

紀曉波百億欠債！　吳佩慈「在家嗑高價火鍋」零影響

50多歲男菲律賓染疫「返國前就腹瀉、畏寒」　接觸者匡列18人

遭陸媒點名要小心！神祕「宜蘭153旅部隊」意外曝光...網諷：很懂哦

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

財經熱門新聞

月薪不到4萬元！小資女「超神存錢法」買房圓夢

黃金重挫逾5%跌破1950美元　創7年來最大單日跌幅

即／大樂透頭獎落台中　幸運兒獨得1.28億

30歲就存2千萬？釣出神人：3種職業很可以

爽領股息「實被套牢」！專家揭金融股藏「5大風險」

7月電費179元！她只用「這4種」電器

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

女友賣光光！他看「平台照片」想放生

安卓用戶有福了！Google時鐘「超夯2功能」打造專屬起床sop

新台幣變大理財術！美元弱勢　投資人可提前卡位3種主流外幣

口罩實名制今起預購　14天9片下周一超商開放領取

四大國營事業結清331億舊制退休金　8865人九月退休金入袋

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

樹電共生！奇美10億打造全台最美「綠能園區」　太陽能發電量達2000萬度

更多熱門

相關新聞

MSCI發威！台股尾盤爆出近8百億大量...占全天總量37%

MSCI發威！台股尾盤爆出近8百億大量...占全天總量37%

台股今（27）日開低後在平盤下方震盪，受到MSCI調整即將生效，加上中美關係因港版國安法正式拍板而急速向上升溫，台股賣壓沉重，終場收在10,942點、下跌2.03點或0.02%。

MSCI棄星轉港！37檔期貨改由香港期交所發行　分析師這麼看

MSCI棄星轉港！37檔期貨改由香港期交所發行　分析師這麼看

MSCI調整結果出爐！矽力-KY增列全球標準指數　潤泰全轉小型指數

MSCI調整結果出爐！矽力-KY增列全球標準指數　潤泰全轉小型指數

MSCI本周公布半年度調整　台股權重可望持平或微降

MSCI本周公布半年度調整　台股權重可望持平或微降

統一證券兩檔MSCI美股指數ETN　27日掛牌上市

統一證券兩檔MSCI美股指數ETN　27日掛牌上市

關鍵字：

MSCIMSCI指數

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

中和環球人潮碾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

真槍無套戰閨蜜男友！20歲「暗黑版IU」大方認了

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

美艷女星「真槍無套」拍禽獸三級片　男演員拍完崩潰

CEO前夫爆「桃花多」米可白隱忍6年離婚！寧可每晚找男人

即／礁溪老爺酒店164人上吐下瀉！結果出爐

快訊／羅霈穎死因曝光！家屬接受…遺體不解剖

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面