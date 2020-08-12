MSCI調整決定個股漲跌？　一文解析MSCI為何牽動台股！

▲ MSCI 在每年2月、5月、8月及11月會定期進行指數審核及調整。（圖／路透社）

記者陳心怡／台北報導

股市新手時常在新聞媒體看到 MSCI 指數權重調整，被踢出指數的公司，股價常常應聲下跌；被納入指數的公司，股價卻可能受到激勵而上漲，這到底是什麼原因呢？MSCI指數又是什麼？為什麼權重每季都要調整？

MSCI是摩根士丹利資本國際公司(Morgan Stanley Capital International)的縮寫，這家公司大家通常稱為大摩，主要業務包括證券和投資管理等等。

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MSCI指數就是由摩根士丹利資本公司所編製的股價指數，後來也取了中文名字，叫做明晟。MSCI追蹤的金融商品，五花八門，例如追蹤某個國家股市表現，就來編制當地指數 (ex:日本指數、韓國指數)、地區(ex:歐元區指數、北美洲指數)、產業 (ex:能源指數、海運指數)作為分別。

簡單說，這類指數，就是給全球的基金經理人、大戶、投資人參考，看看所關注的地區或產業或主題，目前漲跌表現。

當然啦，在國際市場佔有一席之地的台股，也被編列了MSCI臺灣指數，這些被納入的個股，就是所謂的MSCI成分股，像是大家熟知的台積電、鴻海、大立光，當然都是成分股。

另外，台股有些個股，因為具有代表性，也會被納入相關指數，例如全球標準指數，或是全球小型指數，這些台灣代表股就會跟其他國家的代表性個股，一起被用來檢視追蹤該指數的表現。

至於台股本身，也被納入MSCI新興市場指數、MSCI新興亞洲指數、MSCI亞太除日本指數，但這裡頭組成的國家，權重有高有低，並不是一視同仁，簡單說，就是看你市場的重要性，給你多少的占比，越重要的市場，對全球影響越大，當然所佔權重也會較大。

權重的高低，並不是固定的，MSCI會在每年2月、5月、8月及11月定期進行指數審核，主要是調整各國和各成分股占指數的權重。2 月和 8 月進行的稱作 「季度調整」，通常權重變化幅度小，也沒有成分股的增減；5 月和 11 月進行的 「半年度調整」，權重調整幅度較大，並且有成分股增減。

不難理解，當某個市場權重被調升後，會吸引到更多國際資金流入，造成股市上漲，個股也是相同概念，被納入的個股會吸引買盤湧入，容易造成股價上漲，被剔除的個股則會有賣壓，容易造成股價下跌。

這次MSCI預計在台北時間13日公布最新一季權重。法人指出，MSCI新興市場指數目前尚未進一步擴大採計大陸上證A股，但仍會依市況調整A股權重。此外，由於過去一季，MSCI台灣指數上漲27%，表現相當優異，因此台股權重這回持平或調降機率較高。