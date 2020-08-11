鴻海子公司FII發布半年報　第2季淨利年增21.85%

▲工業富聯積極發展新型基礎建設。（圖／工業富聯提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）今（11）日晚間發布半年報，工業富聯表示，在疫情衝擊和全球經濟下行的雙重壓力之下，公司生產經營平穩運行，歸屬於母公司股東的淨利潤50.41億元，年減7.98%；歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤55.85億元，年增7.7%。

工業富聯表示，隨著防疫措施的有效開展，以及疫情的逐步緩解，市場供給和需求全面復蘇，公司第2季營業收入人民幣966億元，年增6.87%，歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣31.73億元，年增21.85%，營收穩定增長，淨利快速回升，展現出強勁的發展韌性。

請繼續往下閱讀...

工業富聯指出，隨著中國大陸新基建的開展，5G、大數據中心、工業互聯網、人工智能等相關產業進入業績挹注營收的階段，其中雲計算業務挹注營收達人民幣795.35億元，年增4.24%，而通信及移動網絡設備業務挹注營收達人民幣963.46億元，年增3.01%。

工業富聯強調，近期攜手不同領域企業展開深度合作，像是騰訊雲、中信控股、中信戴卡、華潤水泥、海鷗住工、凌雲光技術集團、鼎捷軟件等，共同建設數位產業合作夥伴生態圈，強化硬軟整合，發揮疊加效應，加速推進新基建建設。