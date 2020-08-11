接連踩雷！國銀新南向上半年獲利大減逾6成　新加坡慘摔近9年首虧

▲根據統計，新加坡今年前6月虧損14.2億元，為2011年有紀錄以來首見虧損。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

國銀近期頻頻踩雷失利，連帶衝擊海外據點獲利。金管會今（11）日公布國銀海外分支機構獲利，新南向18國今年上半年獲利僅25.3億元，較去年同期大幅衰退逾6成，其中新加坡獲利更是創下2011年有紀錄以來首見虧損。

根據金管會統計，本國銀行海外分支機構今年1至6月獲利252.3億元，較去年同期的383.2億元，衰退34.1%，其中新南向18國整體獲利達25.3億元，較去年同期的66.4億元，減少61.9%。

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金管會銀行局副局長黃光熙分析，國銀海外分支機構獲利衰退主要有3大原因，首先是今年金融市場波動，使得海外銀行投資利益縮減；其次為放款授信縮小，也讓利息收入跟著降低；最後是銀行為因應風險提高，增加備抵呆帳提列。

另從國家別來看，以香港衰退最多，香港上半年獲利達150.9億元，較去年同期減少26.4%，也是近4年以來國銀在香港據點首見獲利衰退，連帶影響整體國銀在海外獲利減少。

此外，新加坡今年1至6月虧損14.2億元，與去年同期賺20.2億元相較，一賺一賠差距34.4億元，為2011年有紀錄以來首見虧損。據了解，中信銀行在新加坡授信接連踩雷，包括興隆案、棕櫚油供應商遭偽冒貸款等所致。

至於國銀在日本前6月獲利僅6.9億元，衰退幅度達73.6%，也改寫近8年以來獲利最低紀錄，民營銀行主管表示，主要是疫情導致東京奧運無法如期舉行，連帶影響當地授信業務，加上3月股災，投資部位也有所損失。