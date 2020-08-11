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台新金55億搶親保德信人壽　總座林維俊：不排除處分3%彰銀股權

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▲▼台新金控總經理林維俊（左）、台新金控財務長賴昭吟（右）。（圖／記者紀佳妘攝）

▲台新金控總經理林維俊（左）、台新金控財務長賴昭吟（右）。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台新金控今（11）日拍板以55億元取得保德信100%股權，正式跨足保險業務，總經理林維俊表示，「從2005年7月25日到現在沒有賣過彰銀持股」，但為了達成金控長期經營目標，不排除積極考慮處分部分彰銀持股。

台新金控總經理林維俊受訪時表示，台灣保德信人壽出售案從2月11日到今天，歷經6個月談判，過程高低起伏、高潮迭起，這是很正常的，但至於最後為何選擇台新，則要待出價方來說。

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林維俊指出，該標案分成兩階段進行，而55億元是6月底、7月初所出的價格，與第一階段的價格確實有不同，同時也引用價格調整機制，最高為30億元，並從簽約之日起2年後結算一次。

林維俊說明，根據美國精算公司，國內市場利率每增加1個基本點，公司價值即會增加1.5億元，因此當利率有調升時，好處就一人一半；舉例來說，公司價值增加50億元，屆時只支付25億元給保德信人壽，但涉及未來利率問題，價格調整機制有可能為0，也可能30億元，最多不超過85億元。

至於彰銀案尚未解決，金管會先前曾提到台新金申請併購或轉投資時，可能面臨增資或處分彰銀等做法是可考量的面向，林維俊也說，資金分成兩階段，短期先用2個借款方法盡快完成交割，「沒有任何一家金控會把一大筆錢放在那邊，沒有積極使用」，接著啟動第二階段則會有長期配套措施，償還短期負債，屆時若必須達成金控3支腳的長期經營目標，也會願意認真積極考慮處分一小部分彰銀持股。

林維俊強調，「從2005年7月25日到現在沒有賣過彰銀持股」，但為了達成金控長期經營目標，不排除處分彰銀持股；目前公司持有彰銀約22.5%股權，若為籌措長期資金，不排除出售部分彰銀持股，預估將會出售3%彰銀股權，屆時股權將下降至19.5%，但仍為第一大股東。

被問及對該價格的感受，林維俊說，「物超所值」，以55億元嫁金來看，保德信人壽去年底淨值90億元，股價淨值比（PB Ratio）達6.1倍，帳上仍有逾200億的為實現獲利，非常期待保德信加入台新金控集團，以55議價今來看，來6.1倍，帳上還有200多億為實現獲利，非常期待保德信人壽早日加入台新金控這個大家庭。

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