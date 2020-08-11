經部擬修法「陸資企業定義趨嚴」 王美花：預計下周預告

▲經濟部長王美花（圖右）表示，經濟部擬修改陸資企業定義，以往持股三成比例視為陸資的算法將會改變。（圖／翻攝自寶島新聲電台官網）

記者林淑慧／台北報導

今年國內投資毛額約4.6兆元，投資率將攀升至23.4%，創十年新高，經濟部長王美花今（11）日表示，經濟部擬修改陸資企業定義，以往持股三成比例視為陸資的算法將會改變，也將明訂有大陸黨政軍色彩者將嚴審並限制來台投資，相關法案預計下周預告。

王美花今天接受鄭弘儀廣播節目《寶島全世界》專訪時表示，在香港國安法通過後，政府緊盯後續效應，也跨部會討論兩岸人民關係條例之修訂，與經濟部業務相關的「大陸地區人民來台投資許可辦法」，將從嚴定義陸資企業的解釋方向，凡是間接投資的子公司背後股東若有陸資，且持股超過三成，即視為陸資企業。

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另外，目前「大陸地區人民來台投資許可辦法」明訂投資人為大陸地區軍方投資或具有軍事目的之企業者，主管機關應限制其來台投資，王美花表示，在修法後針對大陸官方黨政軍掌握的企業，都將嚴審並限制其來台投資。

依據經濟部規劃，投審會預計下周預告修法內容，預告期約二個月以期收集各方意見，新法最快十月底生效。

針對香港國安法後續效應，王美花指出，目前有4000多家企業將亞洲營運總部設於香港，日本、新加坡及台灣政府都在密切關注上述企業的動態，若其因國安法而有意撤出香港，政府也希望提供誘因吸引這些企業來台投資，強調近期跨部會討論的結果將會陸續出爐。

依據經濟部統計，投資台灣三大方案去年落實金額為2,504億元，今年預計落實逾3,500億元，年增超過四成。未來四年可望落實6兆元投資的包括：台商回流及境外資金回台，目前承諾已破兆元；半導體大廠及IoT、AI及5G建設，合計約有逾2.6兆元投資；綠能方面包括太陽光電有逾兆元投資、離岸風電逾5,400億元投資；另外，前瞻基礎建設二期約有4,200億元等。

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