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營所稅前7月減少逾千億元　整體稅收年減5%

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▲▼綜所稅申報第一天，財政部長一早便前往台北國稅局視察關心民眾報稅情形。受到新冠肺炎疫情影響，台北國稅局高規格防疫。承辦人員除以塑膠布與民眾隔開外，部分承辦人員甚至戴上防護面罩。（圖／記者湯興漢攝）

▲今年受到疫情的衝擊，前七月營所稅收明顯較去年減少千億元（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（11）日公布全國賦稅收入初步統計，因為遞延繳稅，7月實徵淨額4725億元，較去年同期3224億元，年增率214%。累計前七月實徵淨額為1兆4406億元，較去年同期減少752億元，年減5%，前七月實徵淨額占累計分配預算數為96.3%、占全年預算數59.3%。

營業稅衰退逾千億元　年減幅度近三成

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值得注意的是，因為今年營所稅衰退情況較為嚴重，導致今年前七月的稅收較去年下滑；根據統計，7月的營所稅實徵淨額為1297億元，較去年同期增加1271億元，是因為營所稅因新冠肺炎（COVID-19）疫情延長一個月的遞延稅款入帳；但是前七月營所稅實徵淨額只有2799億元，相較於去年同期減少1162億元，年減幅度達到29.3%。

財政部分析，主要是因為去（2019）年獲利衰退、未分配盈餘稅率從10%降低為5%，新增產業創新租稅優惠及受疫情影響的營利事業申請延期或分期繳納稅款影響。

民眾薪資若受到影響　綜所稅要等明年才可見

至於綜所稅的部分，7月實徵淨額1944億元，較去年同期增加1836億元，也是同樣遞延繳稅的因素，加上去年首批退稅，基數較低所致；累計前七月實徵淨額3390億元，仍較去年增加91億元。財政部分析，綜所稅未有明顯調整，是財政優化方案調整扣除額等在去年多已經反映；如果今年民眾因為新冠肺炎而薪資有所影響的話，也要等到明（2021）年的稅收才看得出來。

國內營業人生意有轉好　營業稅前七月仍有增長

不過值得注意的是，代表景氣和店家營業消費的營業稅，7月的實徵淨額已經達到752億元，較去年同期僅減少2億元，年減幅度0.2%；累計前七月實徵淨額2768億元，較去年同期增加70億元，年增率2.6%。

據分析，國內的產銷活動確實已經逐漸回穩，以5月的營業稅是反映營業人3、4月的營業狀況，年減0.6%；7月反映5、6月的營業狀況，年減縮減為0.2%。而最受疫情的影響的零售業、餐飲業的銷售額從4、5月衰退的情況來看，現在營業人的銷售有轉好的跡象。

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