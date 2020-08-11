國銀對中小企業放款逾3000億達成率破115%　這3家銀行增加最多

▲根據統計，今年上半年國銀對中小企業新增放款增加3,461.67億元，目標達成率115.39%。（示意圖／記者袁茵攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（11）日公布本國銀行對中小企業放款餘額，截至2020年6月底止，國銀對中小企業放款餘額達7兆2,441億元，月增1,162.96億元，其中合庫銀、永豐銀、台企銀等3家放款最多。

根據金管會統計，到今年6月底為止，本國銀行對中小企業放款餘額達7兆2,441億元，較上月底增加1,162.96億。

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金管會每年都會訂下國銀對中小企業放款目標，而2020年設定在新增3,000億元，單是上半年放款就增加3461.67億元，累計目標達成率達115.39%，已超越當初設定的目標達成率。

觀察放款前3大銀行，今年以來到6月底為止，對中小企業放款最多的銀行有3家，依序為合庫銀行（432億元）、永豐銀行（317億元）及台企銀（298億元）。

統計指出，今年6月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為63.9%，較上月底的比率增加0.79個百分點，占民營企業放款餘額比率為66.26%，也較上月底增加0.78個百分點。

另外，今年6月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.4%，則較上月底相同。金管會銀行局表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。