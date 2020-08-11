領先美日韓開放入場　「2020中國信託女子公開賽」週四開打！

▲中國信託銀行主辦年度高球賽事「2020中國信託女子公開賽」本週四登場，中國信託銀行董事長利明献（左二）、董事陳國世（中）出席開賽記者會，高球女將程思嘉（左一）、林子麒（右二）、侯羽桑（右一）將參賽爭冠。 。（圖／中國信託銀行提供 ）

記者李錦奇／台北報導

中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）主辦年度高球賽事「2020中國信託女子公開賽」，本週四（13日）起一連三天將於桃園市東方高爾夫球場登場，共90位好手齊聚競技，爭取總獎金新臺幣300萬元、冠軍獎金新臺幣60萬元殊榮。

征戰LPGA的女將程思嘉、去年女子台巡三冠王的林子麒、2019中國信託女子公開賽冠軍侯羽桑，以及臺灣最具潛力的業餘好手侯羽薔都將參賽，今年本賽事不僅領先美國、日本、韓國首度全面開放觀眾進場力挺選手，更零時差線上直播，讓全世界看見臺灣。

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▲中國信託銀行董事長利明献（中）、董事陳國世（左一）、台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）理事長劉依貞（左二）、東方高爾夫球場總經理郭秋琳（右二）共同出席開賽記者會，與高球女將程思嘉（左三）、林子麒（右三）、侯羽桑（右一）一起施放大型空飄氣球，象徵臺灣挺過疫情挑戰，讓賽事能如常舉辦。（圖／中國信託銀行提供）

「2020中國信託女子公開賽」今（11）日舉辦記者會，中國信託銀行董事長利明献、董事陳國世、台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）理事長劉依貞、東方高爾夫球場總經理郭秋琳共同出席，與選手一起施放大型空飄氣球，象徵臺灣挺過疫情挑戰，讓賽事能如常舉辦。

利明献董事長表示，美巡、日巡、韓巡目前未解封民眾進場，本次領先國際高球巡迴賽全面開放觀眾觀賽，要感謝臺灣醫護人員和民眾的團結互助。劉依貞理事長也特別感謝中國信託願意在後疫情時期舉辦比賽，給予選手最大的支持，相信臺灣高爾夫運動一定能突破疫情封鎖，繼續向前邁進。

中國信託贊助的好手程思嘉，年初已赴美準備LPGA新賽季，沒想到疫情爆發，原訂的賽事取消，甚至連練球都成問題。選擇回到臺灣備戰的程思嘉表示，現在還能參加比賽，讓很多外國選手羨慕不已；在美國求學的業餘小將侯羽桑也說，是防疫人員的付出，讓選手有繼續拚戰的舞臺，「謝謝臺灣、謝謝每一個人」。

「2020中國信託女子公開賽」在疫情期間開打別具意義，主辦單位今年設置打卡亮點，以各式口罩拼成彩色的臺灣地圖。為了向醫護人員表達感謝，賽事現場設置一棵感謝樹，邀請選手和觀賽民眾寫下對臺灣和醫護人員的感謝，選手亦會在帽子別上特製徽章向醫護人員致敬。

中國信託也歡迎醫護人員走進球場，到現場觀賽可獲得專屬禮物。

「2020中國信託女子公開賽」獲得BenQ、juliArt覺亞、YAMAHA台灣山葉機車、十銓科技、中華航空、中華電信、文心建設、台灣數位光訊科技、台灣之星、安達人壽、安聯人壽、和泰汽車、裙襬搖搖高爾夫基金會（依筆畫排列）逾10家企業團體共襄盛舉，為臺灣體育及高爾夫運動貢獻心力。

三天賽事免費開放入場，決賽當天（15日）於桃園捷運A7體育大學站安排捷運站來回球場的接駁專車，提供球迷免費搭乘。為選手打氣的同時，還有機會抽中價值逾新臺幣10萬元的YAMAHA摩托車、新款電動機車及住宿券等豐富獎品，歡迎民眾走進球場為選手加油、抽大獎。