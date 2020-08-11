快訊／保德信人壽出售案放榜！　台新金55億搶親成功

▲台新金控8月11日晚間召開重大訊息說明會。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

保德信人壽規劃出售台灣子公司，並於6月1日截止投標，台新金控今（11）日晚間宣布，董事會決議將以55億元為基準取得保德信人壽100%股權，正式跨足保險業務領域，完備金控第三具業務動力引擎，後續本公司於備妥相關文件後將向主管機關正式提出申請核准本項股權交易。

台新金控總經理林維俊今晚在證交所重大訊息說明會上表示，擬取得保德信人壽，出價金額為55億元，但考量市場利率環境，將引用價格調整機制，最高為30億元，此案待主管機關核准同意，為達成長期經營目標，員工將全數留任，且保戶權益也不受影響，將維持不變。

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▲台新金控總經理林維俊宣布將正式併購保德信人壽。（圖／記者湯興漢攝）

台新金控集團之前雖無保險子公司，但長期經營銀行保險（Bancassurance）業務成效顯著，將來納入保德信人壽後，仍將秉持長期經營的初心，規劃經營保險業務；對於長期經營策略所需的資金，台新金控指出，會有妥善的短期及長期規劃來滿足主管機關的要求。

在台耕耘30年的保德信人壽規劃出售台灣子公司，並於6月1日截止投標，市場傳出有意併購壽險業的金融機構，包括台新金、第一金、聯邦銀行等可能都是潛在買家，最後由台新金搶親成功。

此外，金管會過去審查壽險公司的買家有5大原則，首先是承諾保障保戶及員工權益，其次為資金來源須符合法令規定及財務健全性，第三為須有專業能力經營保險業；第四是長期經營承諾；第五，必須有財務能力因應未來增資需求。換句話說，未來不論花落誰家，得標的買方也須經金管會審查通過才算數。