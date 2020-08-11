面板市況回溫！友達恢復調薪計畫　群創加碼留才激勵獎金

▲中大尺寸電視面板價格回升。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

面板雙虎友達（2409）、群創（3481）受惠產業市況回溫，第2季毛利率同步轉正，後續更可望轉虧為盈，連帶恢復調薪計畫、加碼激勵獎金，像是群創就有員工在PTT以「包子開獎」為題發文，透露自己領到10幾萬的額外獎金，還有6張股票，而友達則是有1~3%的調薪幅度。

友達表示，由於去年營運虧損，加上年初疫情影響，大環境景氣受到衝擊，公司並未採取無薪假，而以暫緩調薪因應衝擊，現在考量下半年營運漸入穩定，公司價值轉型策略仍依規劃持續進行，公司將視團隊與個人績效，研擬調薪計畫，感謝同仁這段期間共體時艱，並期達到激勵留才。

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根據PTT網友留言，友達這波調薪幅度依據個人績效約有1~3%左右，至於是否發放獎金，友達表示，獎金發放是綜合前一年度營運績效與個人績效而定，將依公司規劃而定。

至於群創員工今年除了加發額外獎金，還有庫藏股認購，但是有人領到10幾萬的額外獎金，還有6張股票，有人僅領到6000元，然後認購2張股票，巨大的差異讓網友不禁留言詢問「我們在同一家公司嗎？」

群創表示，每年審視調薪規劃，今年由於疫情與整體環境嚴峻的衝擊，群創光電基於視員工為最重要資產及留才惜才的理念，今年將發放留才激勵獎金，增加員工報酬，以結合公司經營脈動，將員工工作與公司成長結合，共創個人成就與公司發展。