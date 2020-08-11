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90萬公噸廚餘被當垃圾燒掉！環保署計畫113年前設5座生質能源廠

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▲▼廚餘,廚餘處理機,廚餘桶,堆肥。（圖／記者許展溢攝）

▲環保署統計台灣1年廚餘回收量超過59萬公噸，但被當成垃圾燒掉的廚餘則約有90多萬公噸。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署統計台灣1年廚餘回收量超過59萬公噸，但被當成垃圾燒掉的廚餘則約有90多萬公噸，該怎麼妥善處理始終是個問題。環保署今（11 日）表示，將推動「多元再利用」，協助地方設置廚餘多元處理設施，預計在5 縣市興設廚餘生質能源廠，113年前完工，一年還能減少碳排放2.22萬公噸。

環保署表示，廚餘回收後可以用來當作養豬飼料或發電，目前全台灣回收的廚餘就將近有一半是用來堆肥，為協助地方將廚餘多元再利用，提升廚餘處理的量能，自92年起陸續補助地方政府共設置50座傳統的廚餘堆肥廠，近2年為協助地方優化廚餘處理設施，更補助地方設置50套破碎脫水設施，廚餘經脫水後重量可減少一半，大大減輕後端處理的負擔，另補助地方設置20套快速堆肥設施，讓原本堆肥時間從3個月縮短為數日。

請繼續往下閱讀...

▲▼廚餘製成堆肥。（圖／環保署提供）

▲環保署指出，目前全台灣回收的廚餘就將近有一半是用來堆肥。（圖／環保署提供）

環保署指出，另外台中市、桃園市、台北市、新北市及高雄市興設廚餘生質能源廠，其中台中市已設置完成運轉中，桃園市明年7月可完成設置，預計至113年可全部完成設置，完成後每年可以處理23萬公噸廚餘，每年發電量4197萬度，可提供1萬1千多個家庭一年的用電量，每年售電收入2億1479萬元，每年減少碳排放2.22萬公噸，將可大幅提升全國廚餘處理量能，並實現循環經濟目標。

環保署進一步說明，台中市政府在外埔綠能生態園區設置了廚餘生質能源廠，已成功將廚餘發電，並於今年6月和台電電網完成併聯，預計112年底第2期工程完工後，每年可處理廚餘5萬4000公噸，每年發電量887萬度，可提供2540個家庭一年的用電使用，每年售電收入4539萬元，每年減少碳排放4687公噸。

環保署強調，廚餘回收再利用好處多，可有效減少垃圾焚化量、將廢棄物轉換為有用資源，但也籲請民眾惜食，配合綠色飲食及廚餘源頭減量，也就是在家「吃多少、煮多少」、出外用餐「吃多少、點多少、吃不完打包帶回家」，避免產生廚餘。

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