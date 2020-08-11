快訊／台新金開記者會宣布收購案　市場預料對象是保德信人壽！

▲台新金董事長吳東亮。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

台新金控（2887）今（11）天突然宣佈，晚間7點30分要在證交所召開重大訊息說明會，由總經理林維俊說明該公司擬進行收購案。市場預料，台新金收購的對象很可能是保德信人壽台灣子公司，傳聞出價55億元，答案稍後可望揭曉印證。

保德信人壽先前宣布要出售臺灣子公司，並於6月1日截止投標，市場傳出第一金、聯邦銀、台新金，都參與投標。不過，隨著第一金控董事長廖燦昌捲入遠航案下台，市場傳聞第一金已經淡出求親行列，剩下的求親者台新，有金控優勢；聯邦銀出價有誘因。

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金管會主委黃天牧先前表示「看報才知道」，但主管機關有5大條件來檢視保德信人壽決定的得標人，將依照監理原則來審核。

至於買家是否向金管會報告，黃天牧指出，據他的了解，目前還沒來報告，不知道這是真的還是假的，但「我應該是最後才會知道」。

此外，金管會過去審查壽險公司的買家有5大原則，首先是承諾保障保戶及員工權益，其次為資金來源須符合法令規定及財務健全性，第三為須有專業能力經營保險業；第四是長期經營承諾；第五，必須有財務能力因應未來增資需求。

▲保德信人壽出售臺灣子公司案，傳出定案。（圖／記者湯興漢攝）

據了解，保德信集團調整全球經營策略，正研議退出亞洲市場，轉而布局新興市場；保德信人壽內部開始接觸潛在買家，買家可能是沒有發展壽險業的金控公司，或壽險子公司規模較小的金控公司。

台灣保德信人壽為美國保德信金融集團所屬的子公司，在歐美、亞洲及拉丁美洲都有營業據點，而在台灣的業務包括人壽保險及投信基金產品，銷售類型多為保障型商品。截至2019年9月30日，保德信人壽在台子公司總資產為新台幣1777億元，在21家壽險公司中僅排名16名，市占率不高。

一旦保德信人壽出售，那麼台灣外商壽險公司將又少了一家。全球前幾大外商壽險公司，自1993年起陸續進軍台灣，打著全球知名保險集團的招牌，揚言要挑戰台灣壽險龍頭國泰人壽；不過在2008年金融風暴起，外商壽險公司陸續撤出台灣或縮減業務規模，像是ING安泰人壽賣給富邦金控、英商保誠人壽轉移業務通路至中國人壽、荷蘭全球人壽（AEGON）賣給中瑋一股份有限公司等。