「廣播突然中斷…」印度飛機盤旋20分鐘墜毀！　倖存者憶：尖叫哭聲四起

▲印度快捷航空（Air India Express）撤僑班機墜毀斷成兩截。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

印度快捷航空（Air India Express）撤僑班機日前在喀拉拉邦（Kerala）科澤科德機場墜毀，造成18人死亡。機上倖存者向媒體表示，他們在降落前45分鐘就在機長的通知下繫好安全帶，結果過了20分鐘還在盤旋，「結果突然聽到廣播，但沒幾分鐘就斷了，接著我們就墜毀了。」

班機倖存乘客約索夫（Yuojin Yusuf）向BBC表示，在降落前45分鐘全部乘客都已繫好安全帶，結果過了20分鐘飛機仍在盤旋，「我想可能是惡劣的天氣讓飛行員看不到降落跑道。」接著約索夫聽到廣播傳來聲音，「他說著『科澤科德降落（Calicut land）』但還沒說完就斷了，過了兩三分鐘後，我們就墜毀了。 」

▲這是印度10年以來最嚴重空難。（圖／達志影像／美聯社）



所幸約索夫坐在飛機後半部，僅受到輕傷，但回憶起當時的狀況仍心有餘悸，「飛機墜落時一切都發生的非常快，它速度很快，撞上了什麼東西，然後就墜毀了。」約索夫說，當時四周都是尖叫和哭喊聲，他花了將近20分鐘才離開飛機，後來才知道飛機斷成兩截。

當地衛生部門在發現其中一名死者確診新冠肺炎後，要求所有的乘客、救難人員都必須進行檢測與隔離。約索夫目前也返家進行隔離，「感謝上帝讓我平安無事，只有嘴唇跟手有小傷口。」當地官員也表示，這是印度10年來最嚴重空難，死亡人數未持續上升簡直就是奇蹟。

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