康友-KY「雪崩式跌停」！《股癌》曝雷股「4大警訊」要當心：別只想賺大錢

▲康友-KY今日吞下第3根跌停板。（圖／記者湯興漢攝）

記者林妤柔／綜合報導

康友-KY（6452）董座鬧失聯，高層相繼去職全部消失，導致公司營運面生疑，股價持續暴跌。知名財經Podcaster「股癌」謝孟恭表示，康友先前也有過「雪崩式暴跌」，而此次事件其實暗藏4種警訊，如果投資人只想著要大賺錢，就可能會經歷類似的慘痛教訓，必須多注意。

謝孟恭指出，康友高層陸續消失，連發言人也辭職，「整家公司（主管）跑光光，自救會差不多要建立了」。他表示，此次事件也傳遞出4個慘痛教訓，就是資金不可重押單一股票；公司有不正常人事異動，包含快速換人、密集辭職等都是先兆；持續下跌的公司不一定是爛公司，但爛公司一定會經過持續下跌，這是因為總會有先知開始賣；有不良紀錄的老闆要避開。

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除了此次吞3根跌停板，康友在2018年也曾經歷過「雪崩式暴跌」。謝孟恭表示，康友從貿易戰股災時，就以「超自然的方式狂漲」，走勢極為不自然，「是罕見卻明顯的人工線型」。他表示，當時台股千檔暴跌，只有它一支世界最猛、一枝獨秀，「而最猛的爆升，也帶來了名留青史的崩跌」。

▲康友2018年曾有過「雪崩式暴跌」。（圖／翻攝自股癌粉絲團）

謝孟恭指出，老闆黃文烈及轉投資公司在高點時轉手出1600張持股，消息一出，市場直接連鎖 14 根跌停板，老闆還出來哭說「早知道會這樣打死都不幹」。當時由於融資的張數過多，坊間也傳出鉅額虧損和股民哀號的消息。

根據昨（10）日記者會，康友-KY董事長黃文烈今年8月初已失去聯絡，而後總經理章永鑒辭去總座、董事職務，並同時辭掉旗下包括「六安華源製藥」在內的多家子公司董事職務，而後財務長蔡曉梅、內部稽核主管王浩也相繼辭職。

謝孟恭表示，「這也是告訴大家，公司治理階層有問題的千萬不要碰，之前 podcast也聊過，如果突然有不自然的人事異動，自己要多注意。」

有些人以為，會漲的股票就是好股，但謝孟恭呼籲，千萬不能只想到大賺錢，要想到事與願違的後果，以及自己能否承受整天鎖漲停、鎖跌停的股票，「康友會是台股的一個傳奇案例，股東們要堅強。」