12億豪宅整修「挖出腐爛男屍」…工人嚇歪！　警一查傻了：死了30年

This is something out of a Poirot story, even the dead person's name, "Jean-Pierre Renaud", is something Christie would use. Goodness. https://t.co/Iy6jp2Lk6d — Tauriq Moosa (@tauriqmoosa) August 10, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

巴黎一間豪宅日前進行整修，但工人卻在修繕地窖時，意外發現一具腐爛的屍體，當局接獲報案後到現場勘驗，發現死亡的是一名男子，身上有骨折還有刀傷，而且死亡時間被推斷約在30年前，目前整起事件仍在調查當中，不過因為事發已久，警方認為要找到兇手非常的困難。

根據《太陽報》報導，位於法國巴黎的這間豪宅價值為3100萬英鎊（約12億2543千萬元台幣），工人在進行修繕作業時，從地窖中將木板還有瓦礫清除後，竟然出現一具已經腐爛、看起來過了很久時間的屍體。當局在經過調查之後發現，這名死亡男子的名字叫做皮埃爾•雷諾（Jean-Pierre Renaud），是一名有酗酒前科的街友。

警方在皮埃爾•雷諾的身上發現骨折以及刀傷傷口，推斷他是遭人殺害致死，死亡時間已經長達30年，目前仍不清楚豪宅地窖是否為案發現場，又或者被害者是死後才被帶到此處；不過因為事件的時間已經過去太久，很有可能無法找到兇手，也很有可能兇手早已經死亡。

報導中指出，該間豪宅位於法國總理官邸附近的區域，從1980年代中期以來就一直無人使用，更被譽為首都最搶手的房地產之一。