杏國曝新藥「期中分析」　分析師郭哲榮：只有60分及格！

▲杏國今日宣布新藥三期期中解盲狀況。（圖／實習記者方敬攝）

記者林妤柔／綜合報導

杏輝（1734）旗下杏國（4192）於今（11）日召開記者會，宣布杏國研發中抗胰臟癌新藥SB05PC全球胰臟癌三期人體臨床試驗期中分析(IA)結果。摩爾投顧投資長郭哲榮認為，這次報告算是期中解析，只能說及格60分，但60分的答案可否支撐它的股價，「我覺得不一定可以」。

杏輝、杏國今日共同召開重大訊息記者會，宣布新藥三期期中分析結果，指出獨立資料監察委員會(Data Monitoring Committee, DMC) 未提及安全性問題並建議無需修改計畫書，依原計畫繼續執行臨床試驗。

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郭哲榮表示，自己很少碰生技股，發現有些民眾會參加網路群組，看裡面的人介紹飆股、報明牌，「小心被當韭菜割，漲都說很厲害，跌都說不關他的事，比以前的投顧老師還投顧老師，有些素人更危險，報一些生技牌更危險！」

郭哲榮認為，生技股不是不好，但像合一、中天這兩支很難創新高，快到300塊時會有壓力，之前在300塊左右曾爆大量且跌停板鎖死，打開後再跌停板鎖死，所以300塊是一個相當重要的指標。

至於杏國、杏輝的股票走勢，也不像解盲成功，郭哲榮指出，這兩支股票已經提前反映完了，從不到20、30塊，到現在已經80塊；今天的報告只給出60分的答案，剩下的漲跌取決於資金、行情。他也直言，現在生技股大戶該落跑都已經落跑光，只剩下散戶還在互相取暖。