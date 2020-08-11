抓到了！台北關一夜間抓到7000多片　假「MADE IN TAIWAN」口罩進口

▲台北關一夜之間即查獲7000多片假「MADE IN TAIWAN」口罩。（圖／關務署提供）

記者吳靜君／台北報導



財政部關務署今（11）日表示，在快遞貨物上昨日一夜之間查獲13筆7350片中國大陸製偽標「MADE IN TAIWAN」口罩，甚至最大筆還高達1000片，關務署表示，近期確實發現有許多進口口罩有「偽冒台灣製造」的情形，海關也加強查驗，至於查獲的違規案件台北關移請主管機關議處，呼籲業者報運口罩進口應該標示產地，避免涉法。

台北關表示，近期市面上出現「偽」MADE IN TAIWAN的口罩愈來愈多，海關也注意到此類案件，因此關務署下令各通路口8月起特別關注快遞貨物、口罩進口案件。

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台北關昨天一日即抓到13筆中國大陸的口罩偽標「MADE IN TAIWAN」，關務署表示，所抓到的偽標口罩大多數是物品標示不實，像是進口物品是背包等其他物品，只有3筆是標示口罩、而內容物則是假的「MIT」口罩。根據台北關表示，其目的地大多數為台灣，並無轉運到其他的地區，推測若未被查獲可能流向到夜市、攤商去，賺取高額的利潤。

台北關表示，依進口貨品產地標示不實案件處理原則，廠商進口外國貨品不得有產地標示不實情事，進口貨品本身、內外包裝、說明書、型錄、仿單或圖樣上如標示不實製造產地，或標示其他文字、圖案，使人誤認其產地之虞者，海關將移由經濟部國際貿易局依貿易法規定議處，最高可裁罰到300萬元。

另，口罩進口標示「醫用口罩」者，依規定應先取得衛生福利部核發之醫療器材許可證，未取得許可證者，將移請衛生福利部食品藥物管理署依藥事法規定裁處，甚至可能面臨刑責。