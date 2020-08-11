翻新投資思維！安聯投信透過5層篩子幫投資人挑新興債贏家基金

▲安聯新興債券收益組合基金經理人許家豪。（圖／安聯提供）

記者陳心怡／台北報導

新興債其實比投資人想像得更為複雜！在台灣，新興債基金分屬13個理柏環球類別，可申購的基金檔數超過100檔，然而，超過60%的基金規模，集中在少數幾檔基金，安聯投信建議，投資人在挑新興市場債時，可結合「量化機制」與「團隊經驗」，擇時布局各類基金，依序建立五個篩選層面，包括流動性檢視、風險報酬評分、實地查核、基金風格定位與定期檢視，讓新興債各券種在關鍵時刻展現戰力。

安聯投信指出，新興債包含多個不同資產類別，如新興主權債、新興投資級公司債、新興高收益公司債、當地貨幣主權債債等，可以「投資區域」細分，如新興亞洲、歐非中東、拉丁美洲等，又可以「貨幣」分為強勢貨幣、當地貨幣債；這些券種雖然統稱為新興市場債，但內涵大不同，押寶特定類型的基金，恐怕難以應付波動加劇的市場環境。

請繼續往下閱讀...

安聯新興債券收益組合基金經理人許家豪表示，面對複雜的新興債，投資時，宜以多元且靈活的資產配置策略，掌握新興債市的投資機會，走過疫情恐慌，由於市場信心恢復與具吸引力的利差，新興市場美元債表現可期；至於新興市場貨幣，新興市場疫情仍不容忽視，加上年底美國總統大選前，市場波動難止，目前中性看待；惟新興企業債收益率仍佳，且違約率可望回落，但區域產業落差大，建議選擇性配置新興企業債。

以新興債市的三個主要券種當地貨幣主權債、強勢貨幣主權債、公司債為例，許家豪進一步分析，三個券種各有強項，強勢貨幣主權債有最佳的年化報酬率，公司債則是有最低的波動度，表現相對穩一點，當地貨幣債雖然報酬率較差、波動度最高，但短期的最大漲幅優異，是最具短期爆發力的券種，因此現階段，配置將以美元主權債、公司債為主，戰略搭配當地貨幣債。



許家豪直言， 投資新興市場債必須要思考很多因子，不只是國家、幣別、年期、產業跟利差，還有區域、信評跟券種，從基本面出發，採取主動配置的策略（Fundamental Active Allocation Strategy Taiwan，FAAST），以追尋正報酬市場、風險管理及擇時買賣的方式，達到「長期資本增值」以及「穩定的風險調整後收益」的雙重策略目標。

在挑新興市場債時，許家豪透露，將結合「量化機制」與「團隊經驗」，擇時布局各類基金，依序建立五個篩選層面，包括流動性檢視、風險報酬評分、實地查核、基金風格定位與定期檢視，讓新興債各券種在關鍵時刻展現戰力。