印度Zomato提供女性員工「生理假」　每年可以請10天

▲Zomato提供員工10天生理假。（圖／翻攝自google play）

實習記者張呈緯／綜合報導

印度最大外賣公司佐馬托（Zomato）9日表示，未來每年將為所有女性員工提供10天的「定期假期」，在生理期仍然是禁忌話題的國家，這樣的計劃對於女性權益來說，是一個重要的里程碑。執行長迪珀德•戈亞爾（Deepinder Goyal）表示， 婦女和變性人有權在每個月，月經來臨時休一天假。

佐馬托在今年初收購了Uber Eat在印度的業務，成為最大的外賣系統，作為眾所皆名的大企業，他們也是國內少數實行生理假的公司。戈亞爾在給員工的一封郵件中提到，「在佐馬托，我們希望建立信任、真理和接納不同文化，員工申請生理假不應該有任何恥辱或污名，你可以隨時告訴小組的成員，或者發送電子郵件。」

戈亞爾形容，生理期是生活的一部分，雖然我們不了解女性的經歷，但當她們說，她們需要解決這個問題時，我們需要信任她們。「我知道月經對很多女性來說都是非常痛苦的，如果我們想在Zomato建立真正的合作精神，我們就必須通過這樣的計畫來支持他們。」

在印度，許多家庭中的女性，在生理期都不被允許做飯或觸摸任何人。這樣社會氛圍讓女性不願意談論月經，許多女孩也沒有機會了解相關的衛生知識。