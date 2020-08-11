台指期大跌117點　分析師提出兩大觀察重點分析

▲台指期8月11日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（11）日開盤下跌29點，來到12825點，早盤開低後，在接近午盤一度反攻，甚至翻紅來到12874點，不過上方壓力仍大，反攻格局維持不久，又再度拉回，接著一路下跌，終場以12737點作收，下跌117點，與現貨相較，逆價差43.19點。

展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，最近這段時間台股還是在相對高檔的位置做整理，但這邊也有注意一點，若是成交量能出現遞減的話，上檔的反壓就會比較重一些，今天這幾天已經出現連續三天量能下跌，同樣的也伴隨著加權指數有稍微的壓回，當然目前看來還不緊迫，但這邊仍要提醒大家，若是量能遲遲無法放量，也就是無法超過5日均量的話，上方的壓力就會越來越重。

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廖恩平更提到，另一個觀察重點是，加權指數一直到上周已經出現連8紅，這樣的連8紅，自1987年以來僅出現過8次，其中僅有一次在結束連續周線收紅，還能夠維持往上小幅上漲一點，其餘的7次都是在結束連8紅後，基本上都是壓回，甚至其中還有5次在結束連續周線收紅之後的12周下跌幅度都超過10%。

廖恩平也說，雖然目前看起來還算是強勢，但目前還是要去提防說一旦周線連紅走勢結束之後，它會有一些修正，畢竟目前看來是漲多，難免接下來會出現賣壓。

因此，廖恩平也提出兩點觀察重點，首先若是周線沒辦法撐住收黑的話，就必須提防會出現一個較大的修正風險，再來，要是要判斷周線到底是否會收黑，就必須從量能觀察，假設量能無法跟上的話，就有可能在這周結束一個連漲走勢，後續有會出現比較大的修正，但反之，量能可以持續推升來到2100億、2200億以上的話，就有機會出現連9紅、連10紅。

