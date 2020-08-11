女神被捕！日網友「#FreeAgnes」聲援周庭　標籤衝上推特熱搜第一

▲周庭10日晚間在住家內遭到逮捕。（圖／路透社）
文／中央社
前「香港眾志」核心成員周庭昨晚在住處被捕。由於周庭精通日文，在日本社群網站上享有知名度，不少日本網友在推特發起#FreeAgnes（釋放周庭）標籤聲援，一度衝上日本推特趨勢第一名。
根據周庭臉書（Facebook）粉絲專頁今晨發文，除了#FreeAgnes標籤（hushtag）成為日本推特熱門榜首，周庭的名字也位列第7。周庭被捕的新聞在兩大搜尋引擎Yahoo及Google的日本搜索熱門，分別排行第4及第5。
文章並稱，截至今天清晨仍未得知周庭是否能夠保釋，如有最新消息將盡快更新。
除此之外，日本共產黨領黨人志位和夫也在推特（Twitter）留言表示，港警大肆逮捕壹傳媒創辦人黎智英、香港民主派人士周庭等人的作為，和「社會主義」完全無關，只是單純的「人權壓迫」。
日本參議員石川大我則在推特分享周庭遭捕的消息，並說會持續竭盡全力維護香港民主、自由的立場。
周庭氏を逮捕 民主活動家「雨傘運動」リーダー 国安法違反容疑— 石川大我 参議院議員 (@ishikawataiga) August 10, 2020
→国会で開催した集会にもリモート参加した周庭氏（23）、国家安全維持法（国安法）違反容疑で逮捕。日本政府は国際社会と連携して香港の自由と民主主義を守るべく積極的に動くべきだ。 https://t.co/XbUSMcsZaO
今年23歲的周庭2011年起參與香港「反國教」學運，開啟社運生涯，並於2016年與香港學運領袖羅冠聰、黃之鋒等人創立「香港眾志」，直到今年6月底「港區國安法」生效前才宣布退出。
周庭因外型出眾且精通日文，被日本網友熟知，稱她作「香港民主女神」。她過去接受港媒訪問時曾透露，因喜愛日本動畫才自學日文，起初並不流利，但在雨傘運動期間，密集與日媒、編譯交流，才讓日語水準突飛猛進，甚至到達可到日本大學交流的程度。
香港に対する中国指導部の暴圧を世界は許してはならない。— 志位和夫 (@shiikazuo) August 11, 2020
周庭さんの即時釈放、弾圧中止を！
世界中から声をあげよう！ https://t.co/YVFJNu1r5c
香港警方昨天上午出動大批警力，以「港區國安法」中「勾結外國或境外勢力危害國家安全」及「串謀欺詐」等罪嫌，先後逮捕黎智英及其2個兒子、壹傳媒行政總裁張劍虹等7人，並對壹傳媒辦公室大舉搜索。
隨後，港警又以「勾結外國或境外勢力」等罪嫌，逮捕民間組織「香港故事」成員李宇軒、前「學民思潮」成員李宗澤；周庭昨晚住處也遭港警搜查，隨即被捕。
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