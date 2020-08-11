由內而外補水保濕！郭雪芙分享讓身體更輕盈的關鍵

休養了2個月，生病的那段期間讓郭雪芙更加重視身體健康，從飲食下手，由內而外加強養生與保養，聆聽身體的感受。

仔細看郭雪芙在IG上分享的日常照片，不難發現郭雪芙很愛喝水，且會隨身攜帶一大瓶的水，「營養師跟我說一天最好喝水2000~2500c.c.，所以我真的是用生命在拼命喝水！」之前郭雪芙會將檸檬和黃瓜切片加入水裡，幫身體排毒兼消水腫，最近還會多加一些新鮮的薄荷葉，有幫助消化、清熱解暑的效果。持續喝下來，會發現身體有明顯的改變，不僅排便順暢，對體重控制也很有幫助。

除了身體要大量補水，肌膚也要補好補滿



身體缺水問題多多，肌膚一缺水也會出現一堆狀況。郭雪芙自認肌膚保濕做得相當徹底，「如果你沒有做好保濕的話，臉上就會產生一顆一顆的東西，你自己感覺得出來。」只要保濕有做好，也不用特別美白，肌膚自然就會有透亮有光澤。

夏天天氣熱，郭雪芙會將 #神蜜水 (嬌蘭皇家蜂王乳蜜露)放進冰箱冷藏，冰鎮後濕敷，讓肌膚補滿水，再使用 #小金瓶 (皇家蜂王乳平衡油)；急救時則會把神秘水跟小金瓶混合使用，就能變成高速的美容液，最後再使用 #雙精瓶 (皇家蜂王乳雙導精華)，幫助肌膚緊實拉提。郭雪芙笑說，有時候懶惰會想說只擦精華，但發現肌膚還是會有點乾，只要一偷懶沒有做這些保養步驟，就會發現肌膚非常暗淡，臉會非常乾，別人都會告訴你，「所以人真的不能懶惰。」

嘗試吃素食



以前郭雪芙對自己很嚴苛，會秤菜吃幾克，肉吃幾克，開刀後為了調養身體，郭雪芙改吃素食一段時間後，才慢慢調整成吃一點肉，但還是會多吃蔬菜，減少肉類的比例。「其實吃素不一定會瘦，因為加了太多醬料，所以我會自己煮，像是山藥排骨湯，我就不會加鹽巴。但吃素的這段期間，可以明顯覺得整個身體很輕鬆，身體狀況也比較好。」

※BY YOYO SU

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