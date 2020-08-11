大同市場派向經濟部喊話　王美花：股臨會審議本周作出決議

▲大同公司經營權之爭持續延燒。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

大同公司經營權之爭持續延燒，市場派之一、三圓建設董事長王光祥召開記者會向經濟部喊話，經濟部長王美花今（11）日受訪時表示，內部已加緊審議進度，重申本周將針對市場派申請股臨會作出決議，並一併對外說明。

大同公司市場派、三圓建設董事長王光祥昨天召開記者會表示，若順利入主大同，將推舉林文淵擔任董事長，要仰賴林文淵帶領大同專業團隊，為公司帶來獲利，並向經濟部喊話「勇於任事、不要再推拖。」

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經濟部長王美花回應表示，大同案社會各界矚目，市場派兩造都很關心申請股臨會的進度，經濟部同仁已在加緊作業中，強調會根據相關法律意見做分析判斷，「這個禮拜一定會盡快做出來」。

大同市場派林宏信等人在7月9日依據公司法第173條第4項，向經濟部送件申請召開股東臨時會，改選董事；另一市場派代表王光祥則在7月16日依公司法相同條文送件。經濟部近日陸續收到大同公司針對2案陳述意見，金管會也已向經濟部提出函覆意見。

另外，美國媒體日前指出，美國貿易代表署（USTR）無意簽署台美自由貿易協定（FTA），王美花回應表示，對外傳訊息不予置評，強調台美FTA牽涉政府施政與策略，如果可以跟美國簽署FTA，當然是好事，但是事前也須做好充足的準備，若有進一步的進度，會向社會各界報告。

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