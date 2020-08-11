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牛肉下鍋前突不斷「抽搐抖動」！16秒詭異畫面曝...網驚：被附身？

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實習記者劉雪兒／綜合報導

生牛肉塊居然會動？馬來西亞網路近日瘋傳一段牛肉「詭異抽搐抖動」的影片，一名女網友表示，她母親原本要料理牛肉，準備切時卻發現砧板上的牛肉竟然抽搐抖動了起來，讓她嚇得不敢料理，並趕緊將畫面拍下來。影片曝光後，立刻引發網友熱議，驚呼「它就像一塊被附身的肉」，而專家也出面解答牛肉跳動的原因。

大馬網友「@tterororo」7月31日在推特上傳一段生牛肉「跳動」的影片，她附文寫著，「我的母親因為害怕，所以沒有煮飯」。從影片可見，只見一塊鮮紅色的牛肉被放在砧板上，明明已經被刀子畫開了幾刀，牛肉塊卻像是有生命一樣不斷地在抽搐抖動著，讓原本準備要料理的媽媽嚇壞，一直重複翻面。

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▲牛肉詭異跳動，媽媽嚇到不斷用手去摸。（圖／翻攝自@tterororo推特）

影片一PO上網，隨即引發討論，目前已經吸引101.4萬人次瀏覽，多數網友看了也都表示沒看過這種狀況。許多網友留言表示，「這塊肉是不是被附身的狀態啊？」、「好害怕喔！」、「看著就覺得噁心」、「它也太生猛吧？」、「可能它不想死，還有活著的毅力」、「我也想知道原因」、「你是不是灑了鹽啊？」

事後原PO接受訪問時表示，牛肉是家人在伊斯蘭教傳統節日古爾邦節（Hari Raya Haji）期間，從清真寺拿回來的，媽媽將肉放回冰箱後，就沒有再動這塊肉了。

就有專家跳出來解答，表示是這塊肉會有這種情況，是因為太新鮮了，剛屠宰不久，在屠宰過程中，中樞神經雖然已經死亡，但是牛肉的肌肉神經末梢尚未死亡，所以才會出現「肌肉震顫」的狀況，放置一段時間就不會再跳動了。

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