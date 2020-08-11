買東西先墊200元　女友稱還錢是「禮貌性動作」！他崩潰：不累嗎

▲女友稱還錢只是「禮貌性行為」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者施怡妏／綜合報導

每個人的金錢觀都不一樣，兩性之間常常因為金錢觀不合，而產生許多的爭執，關於情侶間的開銷網上也討論不斷。一名男網友幫女友買東西，先墊了200元，事後女友還錢，聲稱是「禮貌性」動作，讓他感到疑惑，「我這人就是，要給就給，我就拿，不給講一下就好了，如果是你們，你們會收嗎？」

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文，幫女友買東西付了200元，之後女友詢問多少錢，還掏錢出來，原PO收下後卻被女友反問，「那你以後還會跟我收200元嗎？拿出來這個動作是禮貌，是一種感覺問題，收不收錢又是另外一回事。」

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▲金錢問題是許多情侶會產生爭議的話題。（圖／pixabay）

從對話紀錄可以看到，女友認為那是種感覺問題，不是200不200的問題。原PO則回覆，「你自己要拿給我，我就不會再（在）那說『阿，不用啦』，要給就給，不給就不給」，因為女友拿出來，所以他就收下，但對方似乎因此感到不開心。原PO看到女友的反應後傻眼直呼，「買個東西還要扯到感覺問題，不累嗎？」

貼文一出之後，許多網友在底下留言，「我覺得可以分手」、「感情問題這邊我建議捲款潛逃」、「所以是拿出來裝一下，其實心裡不想付嗎」、「不給就不要拿出來」、「覺得自己該給就拿出來，沒有禮不禮貌的問題，相處要不要這麼累」、「他只想聽你說不用給我」、「在演什麼，不想給就不要拿出來啊」。