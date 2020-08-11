快訊／雨彈炸北台！水利署示警：新北市、桃園市一級淹水警戒

記者林淑慧／台北報導

中央氣象局今（11）日下午發佈大雷雨即時訊息，經濟部水利署也緊盯全台水情，目前針對新北市、桃園市發佈一級淹水警戒，台北市北投區、士林區維持二級淹水警戒，提醒周邊居民小心防汛及注意人身安全。

▲第6號颱風及其外圍環流影響，易有短時強降雨，今(11)日桃園市及新北市有局部大雨或豪雨。（圖／中央氣象局）

依據經濟部水利署水情資訊，新北市板橋區、泰山區、三重區、新莊區，及桃園市中壢區、觀音區、大園區等，因降雨量已達警戒標準，發佈一級淹水警戒；另外，新北市五股區、台北市北投區、士林區為二級淹水警戒。

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官員指出，中央氣象局稍早針對「台北市、新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時15分止。提醒民眾，出外需慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水。

雙北市示警區域包含台北市松山區、中山區、中正區、大同區、萬華區、士林區、北投區；新北市板橋區、三重區、新莊區、鶯歌區、淡水區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、三芝區、八里區。

另外，桃園市桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、平鎮區、新屋區、觀音區等，同樣也要留意大雷雨。

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