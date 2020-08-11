影／康友-KY「台股千檔暴跌時」卻詭異狂漲　《股癌》：老闆高點出脫1600張持股

▲康友印尼疫苗廠。（圖／康友提供）

記者周亭瑋／綜合報導

康友-KY（6452）高層跑光，導致股價持續暴跌，今日已吞下第3根跌停板，來到85.9元，接近收盤有1.8萬張單掛賣。知名財經頻道《股癌》對此談到，在貿易戰股災時，只有它以超自然的方式狂漲，老闆黃文烈及轉投資公司更在高點時，出脫1600張持股，當時坊間就傳出鉅額虧損的消息，但還是有很多人不放棄。

康友負責人黃文烈8月初已失去聯絡，接著總經理章永鑒辭去總座、董事職務，並同時辭掉旗下包括「六安華源製藥」在內的多家子公司董事職務，而後連財務長蔡曉梅、內部稽核主管王浩也相繼辭職閃人。

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眼看公司高層集體跳船，儘管康友今年首季財報顯示，帳上現金超過30億元，但由於全在大陸，且長短期共15億的借款都是向台灣銀行借貸，若公司真的被掏空，等於債留台灣，而今日股價來到第3根跌停板至85.9元，截至收盤更有1.8萬張單掛賣。

▲在台股暴跌時，康友超自然狂漲。（圖／翻攝自股癌）

知名財經頻道《股癌》就指出，康友-KY在貿易戰股災時，整個市場都在跌，只有它以超自然方式狂漲，「那個走勢說有多不自然就有多不自然，是罕見卻明顯的人工線型。當時貿易戰集體大修正，台股千檔暴跌，就它一支世界最猛、一枝獨秀，而最猛的爆升，也帶來了名留青史的崩跌。」

《股癌》接著表示，老闆黃文烈及轉投資公司在高點時，轉手出1600張的持股，消息一出市場直接連鎖14根跌停板，老闆那時還出來賣慘，「早知道會這樣，打死都不幹。」

最後，文章還提到，當時由於融資張數過多，坊間也傳出超鉅額虧損和股民哀號的消息，「但在那之後還是有許多人不放棄，其中我之前轉貼的KTM吳怡汀股神少女，在財產申報時也還是股東之一。」