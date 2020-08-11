iPhone 12產季來了！富士康砸重金徵人　內推獎金高達3.9萬

▲富士康鄭州廠重金招人。（圖／路透）

記者林妤柔／綜合報導

下半年蘋果發布會即將來臨，市場預估這次至少會發布四款iPhone手機，為了因應大量生產，鴻海集團在大陸的鄭州富士康廠正在重金徵人，而內部推薦人選最高可拿到人民幣9000元（約新台幣3.9萬）的獎勵金。

市場認為蘋果將於9月推出iPhone12系列（暫稱），包括5.4吋iPhone12、6.1吋iPhone12、6.1吋iPhone 12 Max及6.7吋iPhone 12 Pro Max。

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TencentTech報導，富士康位在大陸鄭州的主要生產工廠已經開始徵人，隨著招聘熱潮開始，該工廠的僱員人數將大幅增加。有消息指出，內部推薦人選最高可獎勵人民幣9000元（約新台幣3.9萬）。

招聘活動是蘋果公司生產計劃的年度固定活動，富士康通常在蘋果9月新機發表會的前幾個月開始招聘員工。同時有報導稱，由於擔心訂單的數量減少，這次富士康在徵人時，蘋果也有跟其他iPhone供應鏈溝通。

根據外媒報導，蘋果計劃為iPhone 12保留至少8000萬支的下單量，但是隨著法規不斷變化，從而影響製造業，供應鏈認為這可能導致四種預期型號的相應訂單大幅減少。

目前猜測，9月下旬發布會結束一週或兩週後發布iPhone12基本款機型，幾週後再發布Pro機款。