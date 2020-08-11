你有領到嗎？　6月平均薪資來到4萬2352元、年增1.41％

▲6月平均薪資來到4萬2352元、年增1.41％。（圖／pakutaso）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處公布最新的薪資調查結果中顯示，6月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬2,352元，年增1.41%；加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為5萬581元，年增4.09%。

主計總處表示，6月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬2,352元，較上月增加0.37%，較上年同月亦增1.41%；非經常性薪資8,229元，較上月增加11.78%，較上年同月亦增20.43%；併計經常性薪資與非經常性薪資後，總薪資為 5萬581元，較上月增加2.06%，較上年同月亦增4.09%。

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若是以行業別經常性薪資變動觀察，其他汽車客運業、金融及保險業因部分業者本月業績較佳，分別月增 2.82%、1.64%。總薪資部分，電腦、電子產品及光學製品製造業因部分廠商本月發放績效獎金及員工酬勞（紅利），致月增 23.84%較高，用水供應及污染整治業、批發業、其他汽車客運業亦增 15.98%、10.93%、10.05%；金融及保險業、不動產業、電子零組件製造業則受部分廠商上月發放獎金影響，致分別月減 9.58%、8.96%、8.44%。

另外，，6月底全體受僱員工人數為790萬9千人，較上月底增7千人或0.08%，是疫情爆發以來首度回升。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，受僱人數月增減的部分，連續從2月到5月、連續4個月都是減少的，減少的累計人數已經達到9.1萬人，但6月是疫情以來首度正成長，增加七千人，目前看到6月是確實有改善。