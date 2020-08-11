惠譽：台灣壽險業　將轉向重視外幣保單、審慎盈餘分配

▲新的清償能力制度即將上路，惠譽認為，台灣壽險業將著重外幣保單與審慎盈餘分配（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

惠譽評等預期台灣的壽險公司將繼續從儲蓄產品與新台幣保單轉移，以因應新一代清償能力制度。惠譽評等認為，傳統年金與利率變動壽險初年度保費的比重在今（2020）年上半年為產業總額的49%，低於2019 年的54%，可明顯看出其產品組成的改變。

惠譽認為，台灣的壽險公司對外幣保單的重視度將持續高於新台幣保單，因為新契約責任準備金利率的年中調降已導致準備金負擔增加，保險公司將外幣保單，尤其美元保單，當作海外投資的後盾，以減少避險需求。長期來看，加強外幣保單有助也於台灣的壽險公司降低其資產與債務的貨幣錯配。

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惠譽認為，在2026年完全實施新一代清償能力制度之前，壽險公司將持續對其盈餘分配與資本管理策略保持審慎。而外資本適足率規定在今年4月生效，除了風險型資本比率以外，並採用最近兩個半年底的淨值比率作為判斷其資本適足率的額外衡量方法。

惠譽預期台灣的壽險公司將降低其投資與資產風險。近期的金融市場波動與利率下滑將繼續對其實際投資報酬率帶來壓力並增加波動。近期外匯價格變動準備金的減少可能會降低台灣的壽險公司的外幣避險調整空間，使台灣的壽險公司的海外投資至少在短期內受到限制。