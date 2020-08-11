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謝金河：黎智英似有為香港殉道準備　我對他肅然起敬

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壹傳媒創辦人黎智英被補及媒體總部被搜一事震驚各界，謝金河提及兩人間的相處，認為「黎智英似乎有為香港殉道的心理準備」。

▲壹傳媒創辦人黎智英被補及媒體總部被搜一事震驚各界，謝金河提及兩人間的相處，認為「黎智英似乎有為香港殉道的心理準備」。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

香港警方昨（10日）不僅逮捕壹傳媒創辦人黎智英及多名壹傳媒高層，更大動作搜查壹傳媒總部，引發各界譁然。對此，財信傳媒董事長謝金河認為，「黎智英似乎有為香港殉道的心理準備」。

港警昨日以涉嫌違反香港《國安法》罪名拘捕包含黎智英及其2名兒子在內共10人，港警指控這些人涉嫌勾結外國或境外勢力危害國家安全及串謀詐欺等罪，還揚言行動仍在進行中，不排除會逮捕更多人。

請繼續往下閱讀...

謝金河稱這兩年都相當關心黎智英的安危，去年爆發疫情前、台灣總統大選前，曾到黎智英在內湖的辦公室與其見面，當時黎語氣十分堅定的說：「台灣人如果選出韓國瑜、郭台銘當總統，那是找死！」這讓他印象十分深刻，當時謝金河問黎智英是否仍會留在香港，黎智英則說他一定會在香港。

今年由於新冠肺炎（，COVID-19）疫情關係，兩人僅能透過視訊溝通，在香港《國安法》未上路前，謝金河又再次問黎是否留在香港，黎智英態度更為堅定地說：「香港這把火是我點起來的，我不能說走就走，我一定跟香港的朋友一起努力！」謝金河表示，不久後就聽到黎智英透過影片述說他正面臨比入獄更嚴重的後果。

如今，謝金河看到黎智英及其2名兒子被補一事，感嘆心中無比沉重。近年，黎智英站在反共最前線，在香港壹傳媒廣告被封殺，經營愈來愈困難，壹傳媒股價跌到殘值，但黎智英胸膛仍未在巨大壓力下低頭，「站在媒體經營者的角度，我對他肅然起敬」。昨日壹傳媒股價大漲，「也許是香港人在向他敬禮。希望黎先生全家能安渡這次危機」。


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