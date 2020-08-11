樹電共生！奇美10億打造全台最美「綠能園區」　太陽能發電量達2000萬度

▲全台最美奇美綠能園區正式啟用。（圖／奇美提供）

記者姚惠茹／台南報導

奇美實業今（11）日啟用全台最美的「綠能園區」，斥資10億將座落在台南善化的閒置工廠用地轉型，設置地面型太陽能裝置容量達15MＷ，年發電量達2000萬度，並保留超過2.2萬棵樹，真正做到樹電共生的綠色願景，並能達到年減碳效益1.2萬公噸。

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▲奇美實業董事長許春華。（圖／記者姚惠茹攝）

奇美實業董事長許春華表示，邁入60週年，這座綠能園區是奇美獻給地球的永續禮物，並充份實踐奇美對環境的永續承諾，為低碳城市與再生能源發展盡一份心力，並強調推動綠能發展不僅是社會責任，更是對企業永續競爭力的投資，希望奇美下一個60年，傳遞Clean&Green的綠色願景。

▲奇美實業總經理趙令瑜。（圖／記者姚惠茹攝）

奇美實業總經理趙令瑜表示，奇美長期關注環境與能源議題，除充份利用廠區屋頂設置7MW的太陽能外，也評估地面型發電的可能性，並思考如何將更多的綠色元素整合到太陽能電廠，因此綠能園區是奇美綠色工法、循環經濟、兼顧生態等理念的綜合實踐。

趙令瑜指出，奇美綠能園區是以「樹電共生」為核心設置的太陽能電廠，設計初期規劃三個樹林保留區，並設置環廠行道樹，也將需移植的樹木轉贈關係企業，堅決不傷害任何一棵樹，總計40公頃的土地僅使用15公頃建置太陽能板，其餘全部保留原生樹木與植被。

▲左起為奇美實業總經理趙令瑜、副總陳世賢。（圖／記者姚惠茹攝）

奇美實業副總陳世賢表示，太陽能電廠放棄傳統的混凝土基樁，堅持採用德國鋼樁工法，並做到全區地面不鋪柏油，只為降低對自然環境的負擔，雖然增加15%投資成本及後續維運成本，但奇美堅持要讓土地呼吸，讓未來土地復育零負擔。

陳世賢指出，目前奇美的綠電建置容量已經達22MW，相當於能提供全台8100戶家庭全年用電，而且除了綠電成果，奇美還有許多綠色創新專案在進行，完成後奇美會有80%的電力可自給自足，而且是來自潔淨能源，並達成36%的減碳效益。

▲奇美綠能園區的太陽能發電量達2000萬度。（圖／記者姚惠茹攝）

陳世賢分享，為了讓綠色願景更廣泛的被展示，奇美實業更利用舊有的建築物與回收建材，打造一座以綠能及樹木為主題的「奇美綠能館」，館內展示綠能主題知識與園區樹木生態系介紹，未來將成為奇美推廣CSR理念的重要基地，並定期舉辦科普夏令營，讓孩子學習綠色能源知識。

陳世賢強調，這座奇美綠能園區是由友達擔任總承包商， 建置像是太陽能板、智慧電網、智慧路燈、人臉辨識系統等，讓綠能園區做到真正的無人管理系統，並投入許多綠色創新技術，力求把潔淨與綠色元素貫穿在企業每個環節中。

▲奇美綠能園區正式啟用。（圖／記者姚惠茹攝）