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繼華為之後　TikTok槓上白宮：準備提告美國封殺令！

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▲▼抖音,tiktok。（圖／路透）

▲抖音（tiktok）母公司字節跳動準備起訴美國政府。（圖／路透）

記者謝欣辰／綜合報導

美國總統川普日前簽署，禁止中國短視頻平台抖音（TikTok）和通訊軟體微信（WeChat）在美國運營的限期行政命令。TikTok的母公司字節跳動在8月7日發表聲明表示，如果美國政府不能給予我們公正的對待，「我們將訴諸美國法院。」有消息說，字節跳動最快在美東時間11日提起告訴。

據美國公共廣播電台報導，抖音若提起聯邦訴訟。起訴文件將遞交TikTok美國業務的總部所在地－南加州的地方法院。依行政命令的內容，字節跳動的抖音和騰訊的微信必須在8月6日開始的45天內完成出售交易，規定期限一過，將不允許跟任何美國的個人或企業進行交易。對此，TikTok的母公司字節跳動和騰訊都堅決反對。

字節跳動7日發表聲明，美國政府沒有遵循正當法律程序，「我們對此感到非常震驚，這項行政令會破壞全球企業對美國法治承諾的信任。」希望美國政府能夠公正地對待TikTok，「否則，我們將訴諸法院。」

騰訊公司尚未決定是否就微信對美國政府採取法律行動。騰訊近日在一份公告中表示，注意到美國政府發布的行政令，「禁止WeChat應用程式受制於美國管轄，我們正在審閱行政命令的潛在後果，以便更理解對本集團的影響。」

但微信在美國的用戶則準備為了自身的利益而與美國政府對簿公堂。一個最近成立的美國微信用戶聯合會（U.S. WeChat Users Alliance)已經聘請多位華裔律師籌備起訴美國聯邦政府的行動。

據《世界日報》報導，受聘律師吳聖洋表示，微信在美國使用人群主要是華裔為主，因此禁止微信帶有一定的種族針對性。

吳聖洋強調，美國微信用戶聯合會完全是基於美國法律的訴求，不會對中美之間政治糾紛發表任何評論，「我們不代表政黨、政府或者公司利益，僅代表在美國境內的普通微信用戶。」

白宮還沒就抖音和微信所策劃的起訴行動發表評論。但是，白宮發言人賈德·迪爾（Judd Deere）表示，「政府致力於保護美國人民免除與基礎設施、公共健康和安全，以及我們的經濟和國家安全有關的網絡威脅。」

其實，中國科技巨頭華為去年就因為美國禁止政府採購華為技術產品，向德克薩斯州聯邦地區法院提出起訴，違反了憲法的公平競爭原則。但法院今年2月駁回了華為的訴狀，認為美國國會通過有關把華為產品排除在政府網絡之外的做法，屬於權限範圍。

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