日媒關注「學運女神」周庭被捕…日本政府回應了！　菅義偉：深表憂慮

▲周庭10日晚間在家中被捕。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

香港「學民女神」周庭10日因涉嫌違反「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」在家中被捕，而消息傳出後，不少日本網友在推特發起「#FreeAgnes」（釋放周庭）標籤聲援。日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉11日表示，日本對此深表憂慮，尤其在一國兩制的政策下，「香港民主、穩定地發展非常重要。」

《共同社》報導指出，菅義偉11日在記者會表示，日本對香港知名民主運動人士被捕「深表憂慮」（重大な懸念を有している）．尤其在一國兩制的政策下，「香港民主、穩定地發展非常重要。」同時強調日本已經多次透過外交手段向中國表達關切，未來也會繼續在這個問題上與其他國家合作。

根據《中央社》報導，日本防衛大臣河野太郎指出，有關中國在許多地區試圖改變現狀，「非常令人感到強烈憂慮。」日本立憲民主黨主席枝野幸男也批評，必須抱持著這絕不是別人家問題的意識來面對，也必須在國際輿論上提高保障人權的聲音。

周庭因外型出眾且精通日文，曾在雨傘運動期間接受日本媒體訪問，在日本的社群有一定的知名度。15歲就加入學民思潮的她，除了被封為「學民女神」之外，更被日本網友稱為香港學運女神。

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