　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日媒關注「學運女神」周庭被捕…日本政府回應了！　菅義偉：深表憂慮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香港眾志成員周庭。（圖／路透社）

▲周庭10日晚間在家中被捕。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

香港「學民女神」周庭10日因涉嫌違反「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」在家中被捕，而消息傳出後，不少日本網友在推特發起「#FreeAgnes」（釋放周庭）標籤聲援。日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉11日表示，日本對此深表憂慮，尤其在一國兩制的政策下，「香港民主、穩定地發展非常重要。」

《共同社》報導指出，菅義偉11日在記者會表示，日本對香港知名民主運動人士被捕「深表憂慮」（重大な懸念を有している）．尤其在一國兩制的政策下，「香港民主、穩定地發展非常重要。」同時強調日本已經多次透過外交手段向中國表達關切，未來也會繼續在這個問題上與其他國家合作。

根據《中央社》報導，日本防衛大臣河野太郎指出，有關中國在許多地區試圖改變現狀，「非常令人感到強烈憂慮。」日本立憲民主黨主席枝野幸男也批評，必須抱持著這絕不是別人家問題的意識來面對，也必須在國際輿論上提高保障人權的聲音。

周庭因外型出眾且精通日文，曾在雨傘運動期間接受日本媒體訪問，在日本的社群有一定的知名度。15歲就加入學民思潮的她，除了被封為「學民女神」之外，更被日本網友稱為香港學運女神。

►黎智英仍未獲釋！今早10點被押往西貢遊艇會…港警：不排除逮捕更多人
►香港學運女神被捕...日本衝熱搜第一！　8年同事貼「制服嘟嘴照」求奇蹟
►前香港眾志成員周庭被捕！港警今日已逮10人

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
高中妹謊報年齡騙山下智久開房！她暴牙燦笑：交過6個男友
快訊／大雷雨來襲！　新北市、桃園市一級淹水警戒
人妻遭惡意逼車！黑衣男下車「狂拍車窗」　網釣出本尊怒反擊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國要求「香港製造」改成「中國製造」　下月25日起實施

女神被捕！日網友「#FreeAgnes」聲援周庭　標籤衝上推特熱搜第一

美兩黨總統候選人提名登場　拜登大選副手本週拍板！有意找非裔女性

日媒關注「學運女神」周庭被捕…日本政府回應了！　菅義偉：深表憂慮

第一次尋寶就發現寶物！　10歲小學生用金屬探測找到300年古劍

繼華為之後　TikTok槓上白宮：準備提告美國封殺令！

影／白宮外傳槍聲！川普緊急暫停記者會被特勤人員護送離開

22歲嫩妻喝了一點酒「想嚇老公」　下秒狂歡派對變命案現場

對黎智英被逮捕「深感不安」　白宮國安顧問呼籲北京：廢除國安法

曾與蔡英文會面！美非政府組織被制裁：中國軟弱的表現

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

外送員送餐不滿備註要爬2樓！台中女點餐慘遭他「重拳揮左臉」

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

宥勝爬山滑倒受傷「演技大爆發」！　面露痛苦表情…女兒.老婆超心疼

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

張菲憶羅霈穎不會記恨「說給一些人聽」　胡志強弔唁：一定要來說聲謝謝，再見..

美國要求「香港製造」改成「中國製造」　下月25日起實施

女神被捕！日網友「#FreeAgnes」聲援周庭　標籤衝上推特熱搜第一

美兩黨總統候選人提名登場　拜登大選副手本週拍板！有意找非裔女性

日媒關注「學運女神」周庭被捕…日本政府回應了！　菅義偉：深表憂慮

第一次尋寶就發現寶物！　10歲小學生用金屬探測找到300年古劍

繼華為之後　TikTok槓上白宮：準備提告美國封殺令！

影／白宮外傳槍聲！川普緊急暫停記者會被特勤人員護送離開

22歲嫩妻喝了一點酒「想嚇老公」　下秒狂歡派對變命案現場

對黎智英被逮捕「深感不安」　白宮國安顧問呼籲北京：廢除國安法

曾與蔡英文會面！美非政府組織被制裁：中國軟弱的表現

大學畢業開水房！「西進南向」7個月洗錢55億...工作輕鬆名車代步慕煞同窗

中職／統一獅與假面騎士主題日　預售票超過2500張

桃園電影節公布台灣獎入圍名單！《逃出立法院》導演2部片角逐首獎

美國要求「香港製造」改成「中國製造」　下月25日起實施

台東關山警察分局防疫「超前部署」　請洽公民眾配合

中職／談各隊打者　羅根有信心「對症下藥」發掘悍將更多亮點

新北動保處首創殯葬雞鴨登記制　確保業者回收飼養避免流浪街頭

大元竟然只有44公斤！　掀「肥胖黑歷史」：褲子當眾爆開

女神被捕！日網友「#FreeAgnes」聲援周庭　標籤衝上推特熱搜第一

稱新冠疫苗不一定做得出來　柯文哲：就算有也競爭不過歐美

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

更／白宮外傳槍響！川普緊急被護送下台

放棄美國籍人數　今年暴增1210％

全球破2000萬確診！譚德塞：扭轉疫情不嫌晚

60年前剖白人吞肚！世上「最後食人部落」曝光

更／黎巴嫩總理正式宣布內閣總辭

一個月被二度制裁　盧比歐回應了

「首爾火海」非傳說！北韓火砲1hr能致20萬人傷亡

實測14種口罩！N95效果最好　這3款最差

iPhone 12價格搶先曝！　發表會時間、流程全揭露

生牛肉詭異跳動　媽媽嚇到不敢煮

全球染疫破2000萬人　這3國佔一半

日本打造等比例可移動鋼彈　身高達18公尺

《財富》全球500強　鴻海超越Google母公司Alphabat排名26

美新一輪紓困　最快本周達成共識

更多熱門

相關新聞

黃智賢：國民黨被民進黨抄家還跟著搖旗吶喊

黃智賢：國民黨被民進黨抄家還跟著搖旗吶喊

壹傳媒創辦人黎智英10日突遭港警依涉嫌違反《港區國安法》逮捕，震撼國際，除民進黨批評外，前新北市長朱立倫及國民黨主席江啟臣也前後表態譴責。對此，名嘴黃智賢11日批評「藍綠軟骨症」，國民黨在教科書中被民進黨描寫成有如極權統治者，卻還每天跟在民進黨身後搖旗吶喊，說香港要跟台灣學習，「是要學怎麼對付在野黨嗎？」

隱翅蟲名字由來？日本昆蟲愛好者

隱翅蟲名字由來？日本昆蟲愛好者

英國獨立電視台：旗下記者李宗澤被捕

英國獨立電視台：旗下記者李宗澤被捕

黎智英被捕　時力籲速修港澳條例

黎智英被捕　時力籲速修港澳條例

美國虛偽雙標　港府：支持北京反制

美國虛偽雙標　港府：支持北京反制

關鍵字：

周庭香港港版國安法日本菅義偉日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

4人蚯蚓坑玩水2死！死者身分曝光

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

《麻辣鮮師》黃主任消失10年近況曝光！

澎恰恰宣布破產扛億元巨債　楊繡惠給出1建議！

42個籃球場大「北市生態公園」落成

米克拉颱風　停班停課懶人包

民眾退房隔天接飯店來電索賠

《RM》全昭旻爆熱戀！　IG發文疑洩愛

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

蔡依林現身農禪寺！緊身上衣「炸出深溝」

更多

最夯影音

更多
周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ
吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面