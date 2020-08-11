台籍男子狀告立訊董座王來春！聲稱價值840億股票被吞　遭立訊否認

▲立訊精密傳出重大股權糾紛。（圖／取自立訊精密官網）

記者王曉敏／綜合報導

立訊精密傳出重大股權糾紛！一位自稱原任職立訊精密集團管理中心台籍高管吳政衛，日前向陸媒投訴，聲稱與立訊董事長王來春間有股權代持糾紛，涉及立訊精密5.3％股權，市值達人民幣199.93億元（約新台幣840億元）。不過立訊昨（10）日表示，王來春與吳政衛不存在任何關聯關係，也沒有股份代持情況。

綜合陸媒報導，吳政衛日前向《中國經濟網》投訴，並出示與王來春於2011年3月23日簽署的股權承諾聲明書，指稱他當年透過王來春代為持有香港立訊有限公司8%的股權。據吳政衛說法，2007年，王來春力邀他以經營者身分加入立訊，以協助立訊精密公司上市，並承諾年薪及立訊精密公司股份。但自立訊精密股票於2010年上市後，吳政衛曾多次試圖與王來春商量代持股權變現事宜均未果。

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2019年6月13日，吳政衛向深圳中院控告王來春、立訊精密以及立訊有限公司；2020年6月，深圳中院已向立訊精密送達了本案相關材料，但上市公司迄今尚未公告。

立訊於6日向《中國經濟網》表示，公司領導正在處理此事，還沒有具體情況可以告知。不過據《中證網》報導，立訊精密證券部昨日回應表示，控股股東王來春與吳政衛不存在任何關聯關係，也不存在股份代持情況。

且據《中國經濟網》報導，吳政衛稱自己加入立訊後，即作為立訊精密公司所有投資公司的最高級別顧問，負責公司的財稅規劃、協助公司上市等工作。但立訊精密回應指出，公司上市以來，一直沒有名字為吳政衛的高管存在，並稱「經王來春確認，她沒有簽過這個股份代持承諾書。」

而2010年，立訊精密上市招股書上的公司控股股東，是由王來春、王來勝兄妹各持有立訊有限公司50%的股權，是立訊精密的實際控制人。