俄羅斯反托拉斯調查　認定蘋果濫用市場地位

▲蘋果在俄羅斯反托拉斯調查中被判有罪。圖為蘋果總部。（圖／達志影像／美聯社）

記者林鼎閎／綜合報導

蘋果已經看到來自世界各地政府的反托拉斯審查，去年，俄羅斯也展開調查，得到的結論是，蘋果濫用在市場的地位，在2018年底開始將第三方父母控制的APP從App Store下架，但在iOS 12中，蘋果卻提供了自家的Screen Time相似的功能。

蘋果在2019的春季聲明表示「因安全性的問題才將這類程式移除。」，但其他APP的研發人員並不同意蘋果的說法，且認為這個消息具有誤導性。

請繼續往下閱讀...

去年6月，蘋果取消了這項禁令，但宣布會逐案審查這類的App上架。

其中提出正式投訴的公司是位於俄羅斯的卡巴斯基實驗室。根據Interfax的報導，俄羅斯聯邦反壟斷服務（FAS）的調查現在得出結論，蘋果濫用在App Store的影響力限制了第三方父母控制程式，與iOS應用程式的市場競爭。

調查還發現「蘋果保留關閉和阻止來自App Store的任何第三方應用程序的權利，即使該應用程式符合Apple的所有規格。」。

至於裁決的後果，FAS表示將要求蘋果“糾正違規行為”。

蘋果公司正計劃對該決定提起上訴，因此可能要等到調查結束。

在美國，國會最近質疑蘋果執行長庫克，有關於第三方父母控制App，並質疑了蘋果公司收取30％的App Store佣金和App批准程序等其他問題。

除了美國政府的反托拉斯調查外，歐盟委員會也對App Store規則以及Apple Pay進行了調查。