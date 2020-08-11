CNN記者台北連線　曝阿札爾堅持「來台面對面交流」目的！

▲總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）



記者丁維瑀／綜合報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）9日率團抵台，10日會見總統蔡英文；他也成為台美斷交以來訪台層級最高的內閣官員。CNN記者在台訪問阿札爾的心得，詢問他為何選擇出訪，他先回答是為了支持台灣。

CNN記者漢考克斯（Paula Hancocks）獨家訪問阿札爾，並於台北進行連線。她表示，她詢問衛生部長為何要在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間堅持來到台灣，以面對面的方式交流；阿札爾則回應，學習台灣如何抗疫非常重要。

漢考克斯接著介紹，台灣擁有2300萬人口，累積確診數不到500例、僅通報7死，然而相較之下，美國卻受疫情嚴重衝擊。對此，阿札爾捍衛川普政府應對病毒的方式。

阿札爾受訪期間表示，他選擇來台訪問，是為了支持台灣，在國際公共衛生方面支持台灣。他接著說明，來台訪問是關乎健康，為了台灣、美國以及全球人民的健康，這必須堅守透明、合作以及遵循國際衛生規範，台灣在這些方面是典範。

BBC報導，阿札爾10日會晤蔡英文，雙方表示會繼續在抗疫與區域和平努力。此舉似乎激怒北京，中國人民解放軍軍機10日上午一度飛越台灣海峽中線。

1979年台美斷交以來，阿札爾成為訪問台灣最高級別的華府政府官員。對於已逝的前總統李登輝，阿札爾表達哀悼之情，他形容李登輝是20世紀全球民主浪潮的重要領袖。

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