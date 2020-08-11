勞長出馬溝通基本工資　勞方代表堅持：一定要調漲、調幅可討論！

▲18日將召開基本工資審議委員會，屆時將討論明年基本工資是否調漲。（圖／記者趙于婷攝）

記者余弦妙／台北報導

基本工資審議委員會將在本月18日召開，屆時將會討論是否要調漲明年的基本工資，按照慣例，勞動部長許銘春會在會前與勞、資雙方進行「會前會」，10日晚間許銘春首先與勞方代表見面，會中勞方代表指出，今年基本工資還是要調漲，但幅度可以協調。

參與會前會的全國產業總工會理事長莊爵安表示，現場的各個勞方代表對於今年討論基本工資是否要調漲均有一樣的共識，就是資本工資還是要調，但是在調整的幅度上還是可以討論。

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莊爵安說，今年雖然有疫情，但台灣的經濟表現在全世界看來還是表現良好的，甚至是全世界前幾名，基本上今年不太適合拿經濟數據調查來評估是否要調漲基本工資，再加上總統蔡英文上任4年以來年年調漲基本工資，且目前的基本工資都還沒達到最低生活生活條件，今年實在沒理由不漲。

最後莊爵安也說，勞方目前的共識就是「基本工資還是要調漲，調漲幅度有討論空間」，由於各行各業的衝擊程度不同，因此對於調漲幅度目前也沒有共識，但能確定的今年希望可以調漲的幅度會是「微調」，不會像往年一樣要求1成或2成的調幅，但不管怎樣還是要調漲。