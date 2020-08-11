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新興亞股兩樣情！台股上周慘遭外資提款326億　越股漲勢最強

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▲▼台北股市創新高 台積電大漲衝破400。（圖／記者屠惠剛攝）

▲在科技股帶領下，台股上周繳出周漲幅1.3%，持續朝萬三挺進。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

新興亞股上周表現不一，法人表示，台股在科技族群領漲下，繳出周漲幅1.3%，持續朝萬三挺進，但也是新興亞股中，外資淨流出最高的國家，高達11億美元（約新台幣326億元）；另從漲勢來看，越股表現最強勢，越南股市2周前受到新一波疫情影響大跌，上周止跌回穩，拉出一波5.4%漲幅，成為新興亞股最亮眼市場，也是今年以來，最接近外資全數回補的市場。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，科技股近期雖利多頻發，但投資人應留心「去美化」效應造成的影響，加上中美貿易戰影響，大陸將提高科技產品國產化速度，以半導體產業來說，高技術的台厰，即使缺乏大陸訂單，產能依舊滿載，業績將不受影響；至於部分大陸技術仍未臻成熟的領域，部分台廠有望替補美國（或受制美國政府規範）的廠商留下的空缺，業績有機會吃下大補丸。

請繼續往下閱讀...

周俊宏分析，目前市場是資金行情撐盤，但接下來資金行情熱度可能稍緩。長期來說，仍建議謹慎選股，以整體產業趨勢向上的個股為宜，例如居家工作、MINI-Led、腳踏車等族群。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋則表示，越南近期雖然爆發新一波疫情，導致7月底股市出現一波跌幅，但隨著越南政府明快疏散遊客、普篩，從上周大漲5.4%，可見股市逐漸回穩。

張晨瑋認為，未來疫情如何發展，仍有待進一步觀察，但近期外資將於越南擴產的利多消息不斷，如蘋果的Airpod，今年稍早就已傳出「雞蛋不放在同一個籃子裡」，將從大陸移出部分產能到越南組裝；此外，上周又傳出大陸蘋果手機組裝廠也將在越南擴廠，未來連蘋果手機也可能在越南生產。

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